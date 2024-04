AMD présente le serveur Edge Computing haute densité d'AEWIN au salon Embedded World 2024

TAIPEI, 3 avril 2024 /PRNewswire/ -- AEWIN a le plaisir de vous annoncer que son serveur Edge Computing haute densité, BAS-6101A, équipé d'un seul processeur AMD Zen4 Genoa ou Zen4c Bergamo, a été sélectionné et présenté par AMD au salon Embedded World 2024. Le BAS-6101A a été recommandé car il présente une excellente puissance de calcul, une mémoire de grande capacité et une extraordinaire capacité d'extension pour la prise en charge des accélérateurs GPU/DPU/FPGA et cryptographiques.

High-Density Edge Computing Server BAS-6101A

Le BAS-6101A prend en charge le dernier CPU AMD Bergamo avec jusqu'à 128 cœurs (~100 % d'augmentation) et 400 W TDP (~28 % d'augmentation) pour permettre la puissance de calcul extrême recherchée sur le marché. Le BAS-6101A comporte 24 emplacements de mémoire DDR5 avec 2 DIMM par canal pour un traitement des données à grande vitesse et une excellente évolutivité. Il dispose de 8 emplacements PCIe standard (6 PCIe Gen5 et 2 PCIe Gen4) et d'un emplacement OCP 3.0 pour l'extension des fonctions avancées. Les clients peuvent également choisir d'avoir 2 cartes accélératrices DPU/GPU Dual-Width FHFL avec un TDP allant jusqu'à 300 W par carte. Avec sa faible profondeur de 600 mm pour un déploiement facile à la périphérie, le système est adapté à diverses applications Edge AI.

Avec les cartes d'accélération cryptographique conçues par AEWIN (cartes QAT, par exemple OT018, OT019, OT020) installées, les performances d'excellence des accélérations de cryptage/décryptage peuvent être activées. Il prend en charge de nombreux protocoles et algorithmes de sécurité, tels que SSL/TLS, IPSec, DTLS, etc. Une plus grande largeur de bande est disponible avec l'installation de cartes d'interface réseau conçues par AEWIN ou disponibles dans le commerce. Le BAS-6101A avec les cartes QAT, les cartes d'interface réseau et les cartes accélératrices est parfait pour la cybersécurité alimentée par l'IA où un débit élevé et des charges de travail d'IA sont critiques.

Côté stockage, le BAS-6101A propose 6 emplacements de stockage à chaud pour une grande capacité avec des disques SSD SATA/NVMe natifs, et une option de stockage Tri-Mode grâce à une carte RAID. Deux des emplacements de stockage sont situés sur le panneau avant, ce qui permet un accès plus rapide et plus facile. En outre, la carte mère elle-même prend en charge deux emplacements M.2 M Key pour les disques SSD NVMe en tant que périphériques de démarrage du système d'exploitation à grande vitesse.

En outre, le BAS-6101A dispose d'une fonction IPMI pour simplifier la gestion locale/à distance. Cela permet non seulement d'améliorer l'efficacité des services, mais aussi de réduire le coût global de la maintenance. Doté d'une alimentation redondante CRPS (Common Redundant Power Supply), le BAS-6101A se caractérise par sa fiabilité, sa disponibilité et sa tolérance aux pannes. Doté d'une évilutivité exceptionnelle, d'options de stockage flexibles et d'un système de refroidissement intelligent contrôlé par BMC, le BAS-6101A atteint un excellent coût total de possession (TCO) en maximisant la performance et l'efficacité.

Pour en savoir plus sur le BAS-6101A d'AEWIN, visitez le stand d'AMD au salon Embedded World 2024 ou contactez le service des ventes d'AEWIN à tout moment !

www.aewin.com