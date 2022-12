American Axle & Manufacturing obtient des résultats exceptionnels en matière de conformité et de normalisation des processus grâce à Parsable

Les nouvelles fonctionnalités de la plateforme Connected Worker ® permettent une prise de décision plus rapide et plus efficace et protègent mieux les données personnelles des utilisateurs.

SAN FRANCISCO, 20 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Parsable, fournisseur de la plateforme Connected Worker® dans l'industrie et pour les travailleurs de première ligne, a annoncé aujourd'hui avoir ajouté de nouvelles fonctionnalités à sa plateforme pour permettre à tous les niveaux des opérations industrielles de prendre de meilleures décisions, plus rapidement, tout en protégeant les renseignements à caractère personnel (PII) de chaque travailleur.

Des entreprises industrielles comme American Axle & Manufacturing (AAM) utilisent la plateforme de Parsable pour collecter, via l'utilisation de smartphones et tablettes, les données des travailleurs de première ligne pendant qu'ils effectuent leurs tâches journalières. Une seule information peut entraîner des gains de productivité de plusieurs millions de dollars. Les clients du classement Fortune 500 utilisent Parsable dans le monde entier, sur plus de 800 sites répartis dans 86 pays, et obtiennent des résultats incroyables, comme la réduction des défauts de 75 % et l'augmentation de l'efficacité globale des équipements (OEE) de 6 %, en quelques mois seulement, sans avoir besoin de support informatique.

Parsable continue d'offrir aux entreprises industrielles des fonctionnalités innovantes qui permettent de recueillir des données précieuses et des informations exploitables sur les opérations. Les principales fonctionnalités annoncées aujourd'hui comme faisant partie de la plateforme Parsable Connected Worker sont les suivantes :

Logique conditionnelle - Cette nouvelle fonctionnalité permet aux travailleurs de répondre de façon dynamique aux conditions signalées à partir de l'application mobile Parsable. Les auteurs de procédures utilisent des instructions logiques de type « si/alors » pour indiquer les conditions qui révéleront les entrées de données ou les prochaines étapes à suivre. Pour les opérateurs, les étapes de la procédure s'adaptent alors de façon dynamique aux informations enregistrées à chaque étape. Les opérateurs sont ainsi en mesure de prendre rapidement les meilleures décisions face à des conditions changeantes.

Parsable offre aux travailleurs de première ligne un moyen simple et transparent d'examiner les données, d'identifier les tendances et de prendre des mesures, tout cela dans une seule application. Cette fonctionnalité leur permet d'accéder aux résultats obtenus précédemment pour des entrées spécifiques déterminées par les auteurs des procédures. Grâce à ces dernières données et à leur propre expertise, les travailleurs peuvent prendre des mesures préventives. En leur permettant d'effectuer des analyses de tendances autoguidées et en temps réel, les opérations peuvent prendre des mesures préventives et des décisions plus rapidement. Renseignements à caractère personnel - Pour se conformer aux réglementations, les opérateurs industriels doivent veiller à la protection des données personnelles de chaque travailleur. Les auteurs de procédures peuvent utiliser un indicateur "renseignement à caractère personnel" (PII) pour signaler les champs de saisie qui recueillent ce type de renseignements. Ce nouveau champ de métadonnées facilite la recherche, la gestion et, le cas échéant, la suppression des PII.

« Parsable a changé la donne en matière de numérisation dans le secteur de la fabrication et ces nouvelles fonctionnalités introduites dans la plateforme permettent aux entreprises industrielles de mieux comprendre encore les opérations de première ligne, d'une manière qui préserve la protection des PII et qui permet aux responsables de la fabrication de prendre des décisions rapides qui se traduisent par des résultats concrets », a déclaré Matt Belkin.

Aider AAM à prendre des décisions éclairées, plus rapidement

AAM est le plus grand fournisseur de systèmes de transmission automobile (essieux) au monde, qui compte 25 000 employés et 85 usines dans le monde. L'entreprise exige que chaque opérateur de la chaîne et ses superviseurs examinent les instructions de travail tous les trimestres. Auparavant, cet examen était effectué à l'aide de feuilles de calcul Excel, mais certaines lacunes empêchaient de nombreux sites de réaliser l'audit dans les délais impartis.

Grâce à sa collaboration avec Parsable, AAM est en mesure de toucher tous les associés et superviseurs concernés dans ses installations à travers le monde, dans plus de 10 langues différentes, et de leur fournir les données appropriées pour prendre rapidement des décisions. AAM jouit d'une nouvelle visibilité sur les flux de travail et les processus de première ligne grâce aux données d'activité recueillies sur la plateforme Parsable, ce qui a permis à chaque usine de se conformer entièrement à l'exigence de l'examen trimestriel des instructions de travail dans les délais impartis.

« Nous utilisons Parsable pour collecter de nouvelles données sur les opérations de première ligne et y accéder rapidement. Cela nous a permis d'atteindre de nouveaux niveaux de visualisation des données et de conformité aux processus standard », a déclaré John Klein, responsable des systèmes opérationnels chez American Axle & Manufacturing. « Nos superviseurs et opérateurs ont pu apprendre rapidement à utiliser Parsable et à réaliser les audits requis. Notre équipe de direction utilise des tableaux de bord personnalisés alimentés par les données de Parsable pour contrôler les activités critiques là où la plateforme de Parsable est déployée. »

Les fonctionnalités Logique conditionnelle, Valeurs historiques et renseignements à caractère personnel sont désormais disponibles pour tous les clients de Parsable. Pour plus d'informations sur Parsable, rendez-vous sur le site https://parsable.com.

À propos de Parsable

Parsable (http://www.parsable.com) aide les dirigeants des plus grandes entreprises industrielles du monde à obtenir les big data et les informations nécessaires pour améliorer leurs opérations de première ligne et construire un avenir plus durable. Des fabricants de premier plan s'appuient chaque jour sur la plateforme Connected Worker® de Parsable pour suivre des millions de points de données provenant de leurs opérations, et tirer parti d'une visibilité sans précédent pour optimiser leur productivité et accroître leur retour sur investissement. Parsable a son siège social à San Francisco et dispose d'une représentation globale dans toute l'Amérique du Nord et en Europe. Suivez l'entreprise sur LinkedIn, Twitter (@ParsableHQ) et le blog de Parsable.

