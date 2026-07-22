American Express et ALL Accor annoncent un nouveau partenariat mondial pour enrichir l'expérience des voyageurs

PARIS, 22 juillet 2026 /PRNewswire/ -- American Express et ALL Accor, la plateforme de réservation et le programme de fidélité de Accor, annoncent aujourd'hui un nouveau partenariat mondial qui sera déployé en 2026 dans 12 pays et territoires : Allemagne, Australie, Autriche, Canada, France, Hong Kong, Italie, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et Singapour. Ce partenariat propose aux titulaires de Cartes American Express éligibles d'accéder automatiquement à un statut au sein du programme ALL Accor, ainsi que de la possibilité de transférer leurs points Membership Rewards® vers le programme ALL Accor.

ALL Accor & Amex partnership

En France, les titulaires de Cartes American Express éligibles peuvent dès à présent transférer leurs points Membership Rewards® vers ALL Accor, tandis que l'accès automatique à un statut du programme ALL Accor sera disponible prochainement.

Ce partenariat a pour ambition d'offrir une expérience de voyage plus fluide et enrichie, de la réservation au séjour sur place, en donnant accès à des avantages exclusifs au sein du réseau de plus de 45 marques Accor dans le monde, dont Raffles, Fairmont et Sofitel.

« Nous sommes ravis de nous associer à Accor afin d'offrir encore plus de valeur à nos titulaires de Cartes », déclare Caroline Gaye, Directrice Générale d'American Express en France. « Ce partenariat renforce notre engagement à enrichir chaque étape du parcours de voyage de nos clients en leur offrant davantage de flexibilité, plus de choix et des avantages à forte valeur ajoutée ».

« En donnant vie à la promesse ALL Accor d'une nouvelle manière, nous connectons notre écosystème hôtelier mondial aux titulaires de Cartes American Express », précise Mehdi Hemici, Chief Loyalty & E-Commerce Officer chez Accor. « La clientèle premium d'American Express correspond parfaitement à notre portefeuille Luxe. En combinant l'étendue de nos marques et de nos expériences avec la portée mondiale d'American Express, nous créons des séjours plus fluides et personnalisés et offrons de nouvelles façons plus riches pour les clients d'interagir avec ALL Accor à chaque étape de leur voyage. »

Reposant sur l'accès automatique aux statuts du programme ALL Accor et sur une nouvelle option de transfert des points Membership Rewards® vers le programme ALL Accor, ce partenariat renforce la valeur et l'attractivité du Membership American Express.

Accès aux statuts du programme ALL Accor pour les titulaires de Cartes éligibles

Les titulaires de Cartes American Express éligibles pourront bénéficier automatiquement d'un statut au sein du programme ALL Accor, leur donnant accès à des avantages de voyage exclusifs ainsi qu'à une reconnaissance privilégiée dans les hôtels Accor participants à travers le monde.

Par exemple, les titulaires de la Carte Platinum American Express® pour les particuliers, de la Carte Business Platinum American Express® pour les petites et moyennes entreprises, et de la Carte Corporate Platinum American Express® pour les voyageurs d'affaires, seront éligibles au statut ALL Accor Gold, qui comprend le Wi-Fi Premium, des attentions personnalisées, le départ tardif de l'hôtel, le surclassement de chambre (selon disponibilité) ainsi que des bonus de points Rewards ALL Accor.

Transfert des points Membership Rewards®

Le partenariat enrichit également la valeur du programme Membership Rewards® d'American Express en offrant aux titulaires de Carte éligibles la nouvelle possibilité de transférer leurs points vers le programme de fidélité ALL Accor.

En France, les titulaires de Cartes American Express éligibles peuvent dès à présent transférer leurs points selon le barème de 3 points Membership Rewards® pour 1 point Reward ALL Accor.

Les points transférés peuvent être utilisés au sein du vaste réseau de plus de 45 marques hôtelières ALL Accor, ainsi que pour des expériences, des offres de restauration, et auprès d'un écosystème de plus de 110 partenaires, conformément aux conditions générales du programme ALL Accor.

A PROPOS D'AMERICAN EXPRESS

American Express (NYSE: AXP) est une marque mondiale spécialisée dans les paiements et les services haut de gamme, qui s'appuie sur la technologie. Nos collègues à travers le monde accompagnent nos clients en leur proposant des produits, des services et des expériences différenciés qui enrichissent leur vie et contribuent à leur réussite professionnelle. Fondée en 1850 et basée à New York, la marque American Express repose sur la confiance, la sécurité et le service, ainsi que sur une longue histoire d'innovation et de haute qualité de service pour nos clients. Avec plus d'une centaine de millions de commerçants dans notre réseau mondial, nous cherchons chaque jour à offrir la meilleure expérience client au monde à un large éventail de consommateurs, de petites et moyennes entreprises et de grandes sociétés. Présente en France depuis 1895, American Express a célébré en 2025 ses 130 ans d'engagement et de service auprès de ses clients français et internationaux sur le territoire.

Pour en savoir plus, visitez americanexpress.fr, @americanexpressfr, facebook.com/AmericanExpressFrance, linkedin.com/company/american-express et youtube.com/user/americanexpressfr

A PROPOS DE ALL ACCOR

ALL Accor est une plateforme de réservation et un programme de fidélité incarnant la promesse Accor pendant et au-delà du séjour à l'hôtel. ALL Accor propose à travers son site et son application un choix inégalé de séjours au meilleur prix parmi plus de 45 marques dans 110 pays. Son programme de fidélité permet à ses membres d'accéder à un large éventail de récompenses, de services et d'expériences, notamment avec plus de 100 partenaires de renom. ALL Accor accompagne ses membres au quotidien et leur permet de vivre leurs passions avec plus de 7000 événements dans le monde chaque année : activités locales, masterclasses délivrées par des chefs cuisiniers de renom, grands tournois sportifs ou concerts les plus attendus… ALL Accor est le programme de fidélité le plus plébiscité par les voyageurs.

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