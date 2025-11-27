American Express met à l'honneur 10 restaurants situés à Paris et dans la Métropole du Grand Paris ayant un impact positif dans leur quartier

Le programme Backing International Small Restaurants apporte un soutien financier aux petits restaurants indépendants engagés dans la vie de leur quartier et ayant un impact positif au niveau local. Chaque lauréat recevra une subvention de 13 000 € pour entreprendre des travaux de modernisation.

RUEIL-MALMAISON, France, 27 novembre 2025 /PRNewswire/ -- American Express révèle aujourd'hui les dix lauréats pour la France du programme 2025 Backing International Small Restaurants1, une initiative qui récompense les restaurants ayant démontré leur engagement au sein de leur quartier.

Chacun de ces restaurants, situés à Paris et dans la Métropole du Grand Paris, recevra une subvention de 13 000 €. Ces fonds aideront leurs propriétaires, passionnés et résilients, à moderniser leurs espaces de restauration, optimiser les cuisines et améliorer leurs outils numériques, leur permettant ainsi de croître, de s'adapter et de se développer, tout en stimulant l'économie locale et en contribuant au dynamisme de leur quartier.

À l'échelle mondiale, le programme Backing International Small Restaurants1 a distribué plus de 1,2 million d'euros (1,4 million de US dollars) à 97 restaurants indépendants situés dans 14 villes au Royaume-Uni, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, au Canada, en Espagne et en France. Le programme est organisé en partenariat avec l'International Downtown Association Foundation (IDA) et lancé en France par l'association Centre-Ville en Mouvement.

Doublevie fait partie des lauréats du programme Backing International Small Restaurants cette année. Situé dans le 18e arrondissement de Paris, ce restaurant festif propose de la musique live et une cuisine inventive aux influences méditerranéennes et levantines, avec des plats à partager dans une ambiance chaleureuse. Doublevie utilisera sa subvention pour moderniser son équipement de cuisine, fournir à son équipe des outils opérationnels et rénover sa console de mixage DJ. « Cette subvention nous aide à maintenir notre dynamisme et à garder nos portes ouvertes à tous, en modernisant notre espace et en soutenant notre équipe afin de continuer à organiser des soirées DJ gratuites et d'inviter le public à découvrir les sons de demain », déclare Alexandre Bortenlänger, propriétaire de Doublevie.

Le Reflet est un autre bénéficiaire du programme Backing International Small Restaurants1. Ouvert en 2019, ce restaurant, situé dans le 3e arrondissement de Paris, est un acteur local qui a tissé des liens solides avec les commerçants, les écoles et les associations de son quartier. Le Reflet propose une cuisine de saison, généreuse et créative, mettant en valeur des produits locaux et de qualité. « Cette subvention servira à accomplir un projet structurant à notre développement : la construction d'une terrasse en bois pérenne devant le restaurant pour améliorer notre visibilité, augmenter notre capacité d'accueil, et donc notre chiffre d'affaires », déclare Flore Lelièvre, fondatrice du Reflet.

Sophie Mahussier, Directrice générale du réseau de commerçants d'American Express en France, ajoute : « Nous sommes fiers de lancer pour la première fois en France le programme Backing International Small Restaurants. Les petits restaurants implantés au cœur des villes insufflent de l'énergie et de la convivialité. Ils préservent la culture, créent des emplois et permettent de tisser des liens entre les habitants. Ces subventions représentent bien plus qu'un soutien financier : ce sont de véritables investissements dans des acteurs locaux qui sont au cœur des quartiers ».

« Nous sommes ravis de célébrer les premiers lauréats en France du programme Backing International Small Restaurants. Ces restaurants indépendants nous inspirent par leur résilience et l'impact positif qu'ils ont sur les communautés qui les entourent », déclare Pierre Creuzet, Directeur-Fondateur de l'association Centre-Ville en Mouvement. « Ces restaurants sont le cœur et l'âme de leurs quartiers, et grâce au soutien d'American Express, nous sommes fiers de contribuer à renforcer la vitalité de nos villes. »

Cette initiative vient compléter le programme Backing Historic Small Restaurants2 soutenu par American Express qui, depuis sa création en 2021, a déjà distribué plus de 8 millions de US dollars à 180 restaurants dans 50 États américains, à Washington D.C., à Porto Rico et aux îles Vierges. Tous ces programmes ont permis de distribuer plus de 11 millions de US dollars pour soutenir plus de 410 petits restaurants à travers le monde. American Express soutient depuis longtemps les petites entreprises, avec le lancement de Small Business Saturday3 il y a 15 ans puis de Shop Small4, devenu un mouvement mondial, présent au Royaume-Uni, au Japon, en Australie, au Canada, au Mexique, en France, en Espagne, en Nouvelle-Zélande et dans d'autres pays.

LAURÉATS 2025 DU PROGRAMME AMERICAN EXPRESS BACKING INTERNATIONAL SMALL RESTAURANTS EN FRANCE :

Doublevie, 2 rue Poulet, 75018 Paris

2 rue Poulet, 75018 Paris Hutong Paris , 147 boulevard Saint-Michel, 75005 Paris

, 147 boulevard Saint-Michel, 75005 Paris Le Petit Vietnamien , 50 avenue Anatole France, 93600 Aulnay-sous-Bois

, 50 avenue Anatole France, 93600 Aulnay-sous-Bois Le Reflet Paris, 11 rue de Braque, 75003 PARIS

11 rue de Braque, 75003 PARIS L'Officine Paris, 22 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris

22 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris Med'Eat Boétie , 59 rue La Boétie, 75008 Paris

59 rue La Boétie, 75008 Paris Ô Gourmandises d'Ange , 23 rue Chante Coq, 92800 Puteaux

23 rue Chante Coq, 92800 Puteaux Pantobaguette, 16 rue Eugène Sue, 75018 Paris

16 rue Eugène Sue, 75018 Paris Lac Hong, 67 rue Lauriston, 75116 Paris

67 rue Lauriston, 75116 Paris Salad'à Coeur, 24 rue de Bezons, 92400 Courbevoie.

