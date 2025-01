Analytic Partners renforce sa position sur le marché et améliore ses solutions clients grâce à l'acquisition d'Analyx

MIAMI, 9 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Analytic Partners, un leader mondial de l'analyse commerciale, a annoncé aujourd'hui qu'il avait conclu l'acquisition d'Analyx®, une société de logiciels et de services d'analyse marketing. Avec des bureaux multinationaux en Allemagne et en Pologne, Analyx possède une clientèle impressionnante d'entreprises européennes importantes, en particulier en Allemagne et en Suisse. Cette acquisition stratégique permet à Analytic Partners d'étendre sa présence en Europe et d'acquérir des talents significatifs dans le domaine de l'analyse et du développement de logiciels.

L'acquisition d'Analyx accroît la capacité d'Analytic Partners à fournir des renseignements commerciaux aux grandes marques en Allemagne et dans toute l'Europe. L'impressionnante liste de clients d'Analyx a permis l'analyse de 5 milliards de dollars de dépenses de marketing au cours des 12 derniers mois, avec environ 2 500 scénarios exécutés par les clients au cours des dernières années. L'acquisition d'Analyx s'inscrit dans la continuité de l'acquisition en 2024 de Magic Numbers, une société d'analyse de premier plan au Royaume-Uni, renforçant ainsi la présence d'Analytic Partners en Europe.

« Analytic Partners est à l'avant-garde de l'amélioration de la modélisation du marketing mix en proposant des innovations qui offrent une perspective commerciale complète. Notre plate-forme décisionnelle commerciale, GPS-Enterprise, offre des outils d'aide à la décision aux plus grandes marques mondiales », a déclaré Nancy Smith, présidente-directrice générale d'Analytic Partners. « Les valeurs et la mission de l'équipe d'Analyx, sous la direction de Claudio Righetti et Sascha Stürze, cadrent parfaitement avec les nôtres. L'acquisition d'Analyx améliore notre solution d'analyse commerciale, en l'étendant à un plus grand nombre d'entreprises mondiales et en créant des synergies significatives qui profiteront à nos clients européens et mondiaux. »

« Rejoindre Analytic Partners aujourd'hui, c'est gravir la prochaine courbe en S pour Analyx ! Cela nous permet de poursuivre notre mission de création de valeur grâce à une science des données avancée et à des logiciels en libre-service pour les marques d'entreprise - à une échelle véritablement mondiale », a expliqué Sascha Stürze, fondateur et CPO.

Le PDG, Claudio Righetti, a ajouté : « L'union de nos forces à celles d'Analytic Partners correspond bien à la vision fondamentale d'Analyx : créer et fournir des outils d'aide à la décision de classe mondiale aux entreprises du monde entier. En rejoignant Analytic Partners, nous pouvons offrir à nos clients une véritable présence mondiale et élargir la gamme des services offerts. »

À propos d'Analytic Partners

Reconnu comme leader à la fois dans 2024 Gartner Magic Quadrant for Marketing Mix Modeling Solutions et The Forrester Wave™ : Marketing Measurement and Optimization, Q3 2023, Analytic Partners fournit des mesures marketing et des analyses commerciales aux entreprises Fortune 500. Nous fournissons des solutions adaptatives pour une meilleure compréhension de l'activité et une planification et une optimisation en temps opportun, pour le marketing et plus encore. Nous transformons les données en expertise afin que nos clients puissent créer des liens puissants avec leurs clients et générer un succès commercial. Pour plus d'informations, rendez-vous sur analyticpartners.com.

À propos d'Analyx

Analyx® est un leader européen de l'aide à la décision en matière de retour sur investissement marketing, avec des bureaux en Pologne et en Allemagne. Ces dernières années, elle a servi 10 des 40 entreprises du DAX et d'autres multinationales européennes grâce à sa solution avancée de science des données pour l'optimisation des budgets marketing à grande échelle. Elle allie une équipe expérimentée d'analyse de données à des consultants expérimentés dans le secteur, qui fournissent des recommandations marketing indépendantes et impartiales au bureau du directeur du marketing. Si vous souhaitez en savoir plus sur Analyx®, rendez-vous sur : analyx.com.