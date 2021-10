Animaux fantastiques dans le Jiangsu : rencontrer des elfes de la nature au bord de la mer

NANJING, Chine, 16 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Du 11 au 15 octobre, la 15e réunion de la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité s'est tenue à Kunming. Il s'agit d'une réunion mondiale de haut niveau dans le domaine de la biodiversité. En tant que territoire essentiel pour la protection de la biodiversité en Chine, voire dans le monde, le Jiangsu ne cesse d'intensifier ses actions visant la protection écologique. Le nombre d'espèces recensées dans le Jiangsu vient d'être été porté à 6046, dont 165 espèces rares et menacées, selon le ministère provincial de la Culture et du Tourisme du Jiangsu.

Nantong est situé sur la rive gauche de l'estuaire du Yangzi. La réserve marécageuse de Xiaoyangkou, à Nantong, est formée de grands estrans de marée. La meilleure saison d'observation des oiseaux ici est en mai, juin, septembre et octobre, quand les populations d'oiseaux se font plus denses en période de marées d'équinoxe.

Yancheng est la ville ayant le littoral le plus long littoral de la province du Jiangsu. Elle habrite aussi l'unique refuge d'oiseaux migrateurs classé au patrimoine naturel mondial sur le rivage de la mer de Chine et le golfe de Bohai. La zone humide de Tiaozini, parfois appelée « aéroport international des oiseaux », en constitue un élément important. Chaque année, d'innombrables oiseaux, parmi lesquels le bécasseaux à bec étroit et la grue à couronne rouge, sont attirés ici pour y faire halte, muer et hiverner. Plus de 410 espèces d'oiseaux s'y concentrent, dont les populations totalisent un million d'individus.

Le paysage pittoresque du mont Huaguo à Lianyungang est connu pour figurer dans le chef-d'œuvre de la littérature chinoise : Voyage en Occident. La légende veut que ce massif près du rivage océanique soit la ville natale du Roi des singes Sun Wukong. On y trouve à présent trois catégories de macaques, dotées de personnalités distinctes, qui habitent cette contrée, où le monde des légendes semble faire une incursion dans le paysage réel.

De la plage de sable blond de Nantong aux rivages de Yancheng, en passant par le mont Huaguo à Lianyungang, des animaux fantastiques se rassemblent, venus de la mer, de l'intérieur des terres et descendus des airs pour occuper ce couloir qu'ils font vibrer de leur présence animée. Soyez les bienvenus à Jiangsu pour y observer des animaux fantastiques sur ses rivages attrayants, où les populations vivent en harmonie avec la nature.

Liens vers les images jointes :

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=404069

Légende : Des grues à couronne rouge dansent dans la réserve naturelle ornithologique nationale de la Zone humide de Yancheng

SOURCE Jiangsu Provincial Department of Culture and Tourism