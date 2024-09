Annonce de l'édition 2024 du Festival international du film de Reykjavik : 200 films de plus de 40 pays y seront diffusés

La première célébration mondiale du cinéma en Islande aura lieu du 26 septembre au 6 octobre 2024 et mettra à l'honneur le cinéma suédois et la participation des jeunes.

REYKJAVIK, Islande, 18 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le Festival international du film de Reykjavik (RIFF) a annoncé aujourd'hui que la 21e édition de la principale célébration cinématographique d'Islande aura lieu du 26 septembre au 6 octobre 2024. Le RIFF est l'un des plus grands événements culturels d'Islande. Cette année, 200 films représentant plus de 40 pays y seront présentés.

Le festival sert de plateforme importante pour les films locaux et internationaux et attire chaque année quelque 25 000 visiteurs, dont environ 5 000 invités internationaux, dans la capitale la plus septentrionale du monde. Cette année, le festival mettra l'accent sur la culture cinématographique suédoise, notamment sur le dernier film de Lukas Moodysson, « Together 99 ».

« Le festival international du film de Reykjavik est un événement clé du calendrier culturel islandais et nous sommes ravis de présenter cette année sa 21e édition », a déclaré Hrönn Marinosdóttir, directrice du RIFF. « Le festival diffusera une collection passionnante de films, islandais et internationaux, à un public varié de cinéphiles réunis dans le but de célébrer l'art dans le paysage époustouflant de l'Islande ».

Le RIFF se concentre sur l'industrie cinématographique afin d'encourager l'innovation et le développement de la création cinématographique. La 21e édition du festival mettra l'accent sur la participation des jeunes, en particulier des lycéens et des étudiants. Le RIFF a mis en place un conseil de la jeunesse composé de cinq jeunes âgés de 12 à 16 ans, originaires de toute l'Islande, qui travailleront directement avec l'équipe du RIFF pour aider à la planification du festival.

Cette année, le RIFF organisera les événements spéciaux suivants :

UngRIFF : ce festival du film pour enfants se tiendra parallèlement au RIFF et proposera un programme varié de projections de films pour enfants et adolescents, d'ateliers et de projets éducatifs visant à encourager l'engagement dans l'industrie cinématographique.

: ce festival du film pour enfants se tiendra parallèlement au RIFF et proposera un programme varié de projections de films pour enfants et adolescents, d'ateliers et de projets éducatifs visant à encourager l'engagement dans l'industrie cinématographique. Talent Lab (laboratoire des talents) : dans le cadre de cet atelier, les jeunes talents auront l'occasion unique de s'entretenir avec des réalisateurs, des producteurs et d'autres professionnels afin de recevoir des conseils sur leur premier film.

dans le cadre de cet atelier, les jeunes talents auront l'occasion unique de s'entretenir avec des réalisateurs, des producteurs et d'autres professionnels afin de recevoir des conseils sur leur premier film. Groupe de réflexion de jeunes provenant de pays nordiques : pour la première fois cette année, des cinéastes nordiques en herbe âgés de 18 à 25 ans participeront à un dialogue constructif sur la création d'une industrie cinématographique plus durable.

pour la première fois cette année, des cinéastes nordiques en herbe âgés de 18 à 25 ans participeront à un dialogue constructif sur la création d'une industrie cinématographique plus durable. Journées de l'industrie : des cinéastes et d'autres professionnels de l'industrie formeront des panels et se réuniront dans toute la ville pour discuter de nouvelles idées et mettre en lumière les succès du cinéma islandais. Cette année, le festival accueillera notamment le cinéaste et musicien suédois Jonas Åkerlund, qui a travaillé en étroite collaboration avec des icônes telles que Paul McCartney , Lady Gaga et Madonna.

Le RIFF offre une plateforme unique aux professionnels et aux amateurs de cinéma international pour rencontrer les membres de l'industrie cinématographique islandaise et de la communauté cinématographique nordique au sens large. La situation géographique de l'Islande, entre l'Europe et les États-Unis, en fait également une destination idéale pour les échanges culturels entre les deux continents.

L'Islande offre de nombreuses possibilités aux cinéastes internationaux. Un environnement fiscal favorable, une beauté naturelle époustouflante, des infrastructures très avancées, un important réservoir de talents et les avantages du soleil de minuit sont autant d'attraits qui font du pays une destination de premier plan pour les tournages. Film in Iceland, la commission officielle du film en Islande, offre de nombreux avantages, dont un remboursement allant jusqu'à 35 % des coûts encourus lors de la production de films et de programmes de télévision en Islande.

