Annonce de Polygon sur la valorisation d'Orange Belgium

LONDRES, 17 février 2021 /PRNewswire/ -- La société Polygon Global Partners LLP assure la gestion du fonds Polygon European Equity Opportunity Master Fund et de certains comptes de clients détenant collectivement 5,29 % de l'ensemble du capital social d'Orange Belgium (symbole boursier : OBEL).

Comme l'indiquait son communiqué de presse du 1er février 2021, Polygon s'est assuré les services de la banque d'investissement Ondra comme conseiller financier, suite à l'annonce par Orange SA (publiée par l'Autorité des services et marchés financiers belge du 21 janvier 2021) de son intention de lancer une offre publique d'achat volontaire et conditionnelle portant sur l'ensemble des actions d'Orange Belgium qu'Orange SA ne détient pas déjà. Ondra a procédé à une évaluation de la valeur d'Orange Belgium, dont Polygon a communiqué les résultats.

En résumé, à partir des hypothèses énoncées ci-après, Ondra a évalué les actions d'Orange Belgium sur une base stand-alone dans une fourchette comprise entre €[32] et €[36] par action, voire jusqu'à €[45] par action dans le cas d'une monétisation partielle ou totale des tours détenues par l'opérateur de télécommunication.

Pour réaliser cette valorisation, Ondra s'est exclusivement appuyé sur les données disponibles, dont des projections financières, comme données de référence pour l'estimation de la performance financière d'Orange Belgium. Ondra n'avait en particulier pas accès aux informations financières confidentielles établies par Orange SA ou Orange Belgium et n'a parlé d'hypothèses d'exploitation ni avec Orange SA, ni avec Orange Belgium.

Ondra a évalué la fourchette de valeur d'Orange Belgium en se conformant aux standards du marché et en suivant une approche multicritères. Cette approche consiste à employer différentes méthodes de valorisation, dont les principales sont les suivantes :

(a) méthodes tenant compte du marché, en particulier avec référence au multiple de capitalisation des sociétés cotées en bourse ayant un modèle économique, une focalisation géographique et un profil de croissance et de rentabilité similaires à ceux d'Orange Belgium, et référence aux multiples des transactions précédentes réalisées dans le secteur d'activité d'Orange Belgium ;

(b) méthodes de la valeur intrinsèque fondées sur la valeur des gains capitalisés, telles que la méthode de l'actualisation des flux de trésorerie et la méthode « Sum-of-the-parts » (ou « méthode de la valeur de liquidation), qui consiste à valoriser les différentes composantes d'une société séparément.

En plus de la valorisation sur une base « stand-alone », qui consiste à analyser le profil de croissance et la capacité de génération de profit en mode stand-alone dans le périmètre actuel de l'entreprise, Ondra a procédé à une évaluation du potentiel de création de valeur réalisé à travers la monétisation de certains biens d'infrastructure d'Orange Belgium, et en particulier de son portefeuille de tours.

Une copie du rapport sera envoyée au conseil d'administration d'Orange Belgium et Polygon reste à la disposition de ce dernier et de la direction d'Orange SA.

A propos de Polygon :

Polygon est une société d'investissement internationale privée fondée en 2002 et qui gère des actifs et des activités de différentes natures représentant un total d'environ 1,4 Md$. Ses compétences en matière d'investissement s'appuient sur une solide infrastructure opérationnelle et de gestion des risques. Polygon fait partie de la plateforme de gestion d'actifs TFG Asset Management de Tetragon Financial Group Limited.

Le présent communiqué de presse a été diffusé pour information uniquement et ne constitue aucunement un conseil en matière d'investissement. Pour tout ce qui concerne l'offre d'achat d'Orange SA, les actionnaires d'Orange Belgium sont invités à consulter leurs propres conseils. « Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne doivent pas être interprétées comme impliquant que les clients de Polygon qui détiennent actuellement des positions dans Orange Belgium augmenteront ou conserveront ces positions pendant une période donnée, même s'ils peuvent le faire. Polygon se réserve également le droit de réduire les positions de ses clients dans Orange Belgium à tout moment ».

Pour obtenir davantage d'informations, veuillez contacter :

Polygon : Presse :







Relations avec les investisseurs

[email protected] Prosek Partners

[email protected]





les États-Unis d'Amérique

Andy Merrill et Ryan FitzGibbon

+1 212 279 3115 postes 216 et 234

Royaume-Uni Harriet Sloane +44 (0) 7771 810 803

SOURCE Polygon Global Partners LLP