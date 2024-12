Annonce des lauréats des « 2024 DEI Employer® Awards » et de la liste des « 2024 Top 100 DEI Employer® »

SHANGHAI, 14 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Les lauréats des « DEl Employer® Awards de 2024 » organisés par Employer Branding lnstitute, une des principales agences de communication en matière de marque employeur, ont été officiellement annoncés en Chine. Cette année, les prix ont donné lieu à une évaluation complète des entreprises dans 10 catégories clés, 21 dimensions et 103 indicateurs de leurs pratiques en matière d'environnement, d'économie et de développement. En fin de compte, les entreprises exceptionnelles suivantes se sont démarquées de la concurrence et ont été reconnues comme des employeurs exemplaires en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. Le 26 août, la cérémonie de remise des prix « 2024 DEI Employer® Awards », fièrement sponsorisée par la marque de spiritueux haut de gamme Remy Cointreau, s'est tenue en grande pompe à Dunhuang, dans la province de Gansu, en Chine. En outre, la liste des « 2024 Top 100 DEl Employer® » a été officiellement publiée le 20 novembre 2024.

TOP 100 DEI EMPLOYER 2024

Les « DEl Employer® Awards de 2024 » et la liste « 2024 Top 100 DEI Employer® » adhèrent au principe d'identification des « meilleurs employeurs DEI » visant à honorer les entreprises qui ont connu un succès remarquable dans les domaines de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DEI). Au cours des huit mois de la procédure de candidature, le prix a reçu les candidatures de 542 entreprises nationales et internationales de renom, dont Mercedes-Benz, HSBC Chine, Linde Greater China, Sanofi, Bayer Chine, L'Oréal (Chine), Mondelēz Chine, Marriott International, Miniso, Eaton Chine, etc. Couvrant plus de 50 pays et régions et 97 industries, ces entreprises ont soumis un nombre remarquable de 35 673 dossiers de candidature. Les prix mettent en lumière les entreprises leader du marché chinois qui excellent dans les pratiques innovantes, systématiques et globales en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, créant ainsi des impacts significatifs à la fois en interne et en externe.

Pour la deuxième année consécutive, les prix DEI Employer® et la sélection des 100 meilleurs employeurs DEI® visent à renforcer l'intégration des principes DEI au sein des entreprises en Chine. En s'appuyant sur des méthodologies scientifiques, des outils avancés et des normes rigoureuses, l'initiative vise à établir des critères de référence à la pointe de l'industrie qui inspirent et guident d'autres organisations sur le marché. L'équipe de recherche d'Employer Branding Institute a mené des études comparatives sur 3 871 entreprises en utilisant les données de la plateforme de la base de données DEI. Ils ont également effectué des analyses approfondies de 542 entreprises candidates. À l'issue de ce processus méticuleux, 100 organisations remarquables ont été reconnues pour leurs stratégies DEI et leur mise en œuvre exceptionnelles.

L'annonce des « DEI Employer® Awards de 2024 » marque une étape importante pour les entreprises dans l'avancement des initiatives DEI, reflétant leur engagement en faveur de l'innovation et de la croissance dans un environnement de marché difficile. Les « DEI Employer® Awards de 2024 » permettent non seulement aux organisations de comprendre clairement leurs investissements et leurs progrès en matière de DEI, mais aussi de répondre aux exigences croissantes de conformité et de transparence de la réglementation mondiale. Ce faisant, les prix permettent aux organisations de renforcer leurs compétences de base et leur influence dans le domaine DEI, tout en améliorant la visibilité de la marque des employeurs récompensés. En mai 2024, Employer Branding Institute s'est associé à China Chengxin Certification (Shenzhen) Co., LTD (CCXC), une importante institution de notation et de certification, pour lancer officiellement le projet de certification ISO 30415 (Human Resource Management-Diversity and Inclusion) dans le domaine des ressources humaines. Cette initiative vise à aider les entreprises chinoises à s'aligner sur les normes internationales en matière de diversité et d'inclusion dans la gestion des ressources humaines.

