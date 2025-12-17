ANTARES VISION GROUP PRÉSENTE LA NOUVELLE ÈRE DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE

TRAVAGLIATO, Italie , 17 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Antares Vision Group, leader multinational dans le domaine de la traçabilité et du contrôle qualité, sera l'un des principaux acteurs du salon Pharmapack 2026. Cet événement européen de premier plan, dédié à l'emballage pharmaceutique et aux systèmes d'administration de médicaments, se tiendra à Paris les 21 et 22 janvier 2026.

All in One by Antares Vision Group

Sur son stand (Hall 4.0 – Stand 4J20), où les visiteurs pourront en apprendre davantage sur les architectures, les cas d'utilisation et les meilleures pratiques, le Groupe présentera sa plateforme full stack L1-L4. Celle-ci intègre la sérialisation, l'agrégation, la traçabilité de bout en bout et l'inspection automatisée des emballages primaires et secondaires. Cette approche est parfaitement alignée sur les changements majeurs qui s'opèrent dans les chaînes de distribution pharmaceutiques mondiales. Celles-ci sont en effet de plus en plus axées sur les données et soumises à des exigences réglementaires en constante évolution. Antares Vision Group, acteur majeur de la transparence, propose DIAMIND, un écosystème modulaire et intégré de solutions qui englobe toutes les innovations et technologies du Groupe. DIAMIND est un leader de la transformation numérique des lignes pharmaceutiques, avec une plateforme de gestion d'usine complète et axée sur les données. Cette plateforme renforce la chaîne de distribution grâce à la sérialisation, l'agrégation et une visibilité de bout en bout.

«Pharmapack représente une opportunité stratégique pour consolider notre position de leader dans le secteur pharmaceutique », déclare Gianfranco Landolfi, directeur général de Life Science and Cosmetics chez Antares Vision Group*. Nos solutions intég rées pour les entreprises pharmaceutiques en globentunegamme d'offresallant de la traçabilité à la visibilité de la chaîne distribution. La transparence et la gestion efficace des donn ées tout au long de la chaîne distribution ne sont pas seulement des outils de conformité, maisaussi des leviers stratégiques fondamentaux pour am éliorer l'efficacité, lutter contre la contrefaçon et soutenir les march ésemergents.»*

Le stand du groupe Antares Vision mettraen lumière ses solutions de pointe en matière de contrôle qualité et d'inspection automatisée pour les emballages primaires et secondaires, avec un accent particulier sur les produits parentéraux et les seringues préremplies. Notre stand exposera des technologies de vision de dernière génération, ainsi que des solutions d'intelligence artificielle et des outils de détection des défauts à la pointe de l'innovation. Dans le cadre de notre stratégie de conformité réglementaire, nous allons mettre l'accent sur la sérialisation et l'agrégation pour les lignes nouvelles et existantes. Cette démarche nous permettra de nous aligner sur les marchésré glementés, notammenten Italie (FMD), en Égypte et en Algérie, où des réglementations sont en phase d'adoption. Par ailleurs, nous proposons des solutions d'intégration avec les systèmes de ligne et d'usine, la gestion des retours et des rappels, ainsi que la protection de l'intégrité des produits jusqu'au patient. Notre offre inclut également des technologies de traçabilité de la chaîne du froid pour la surveillance de la chaîne du froid des produits biologiques et des vaccins.

www.antaresvisiongroup.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2846653/Antares_Vision_Group.jpg