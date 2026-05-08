Un partenariat fondé sur des valeurs communes : la précision, la cohérence et la confiance dans la performance.

DÜSSELDORF, Allemagne, 8 mai 2026 /PRNewswire/ -- ANTHBOT, un innovateur de premier plan en matière de solutions robotisées d'entretien des pelouses, a annoncé un partenariat avec l'un des gardiens de but les plus accomplis au monde, Marc ter Stegen, qui devient l'ambassadeur mondial de la marque. Cette collaboration est une autre étape dans l'expansion de l'entreprise sur les marchés internationaux, alors qu'ANTHBOT continue d'améliorer l'entretien robotisé des pelouses pour les utilisateurs résidentiels.

ANTHBOT Unveils Marc ter Stegen as Global Brand Ambassador

Les robots tondeuses d'ANTHBOT associent la fusion de plusieurs capteurs et une perception robotique avancée à des systèmes de coupe de précision conçus pour produire toujours la même coupe. Les robots naviguent dans des environnements de pelouse complexes sans supervision et fournissent une finition uniforme et propre sur des terrains variés. Ils sont silencieux et minutieux, avec le type de précision que les propriétaires remarquent seulement dans le résultat : une pelouse magnifique, semaine après semaine.

« Pour moi, la performance est le fruit de la constance et de la concentration au fil du temps », a déclaré ter Stegen. « ANTHBOT s'intègre naturellement dans la vie quotidienne - il travaille toujours en arrière-plan, se fait rarement remarquer, mais produit toujours un bon résultat. »

« Marc incarne la discipline et la confiance tranquille qui définissent ANTHBOT », a déclaré Vic Zhou, PDG d'ANTHBOT. « Ce partenariat va au-delà de la visibilité - il s'agit d'une conviction partagée que la véritable performance se manifeste dans les résultats et non sous les projecteurs. »

Le partenariat sera déployé dans les prochains mois par l'intermédiaire d'une campagne intégrée sur les principaux marchés internationaux, couvrant la télévision/radio, le numérique et des événements sur le terrain. De plus amples informations sur la direction créative de la campagne seront communiquées à l'approche de son lancement.

Pour les propriétaires, l'entretien robotisé des pelouses est en train de devenir un élément discret de la vie quotidienne - il fonctionne en arrière-plan, fournit des prestations régulières et exige peu en retour. ANTHBOT construit cet avenir, une pelouse à la fois.

À propos d'ANTHBOT

ANTHBOT propose des robots d'entretien des pelouses pour les particuliers, combinant l'intelligence artificielle, la navigation multi-capteurs et le fonctionnement autonome dans un seul système intégré. Pour plus d'informations, visitez le site anthbot.com.

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Équipe des relations publiques d'ANTHBOT

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