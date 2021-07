Antonio Mellino, chef étoilé au guide Michelin, à la tête du Quattro Passi à The Cliff

L'aspiration d'Antonio et de son équipe, dont son fils Raffaele, est que le restaurant devienne le meilleur restaurant du monde. Situé sur l'ancien site du renommé restaurant Cliff, dont les plus belles vues sur la mer bleue des Caraïbes constituent le diaporama, le lieu est bichonné par l'équipe qui s'occupe de son incroyable et remarquable rénovation.

La philosophie alimentaire de Mellino est innovante, mais respecte la tradition et la saisonnalité. Cette approche de ses plats emblématiques - comme celui qui marie les linguines aux courgettes et fleurs de courgettes accompagnées de basilic et de poivre noir, perfectionné sur 10 ans - a valu au Quattro Passi ses étoiles au guide Michelin. Mellino a cuisiné pour des rois, des présidents, mais aussi des artistes, athlètes et agriculteurs d'élite du monde entier. Mellino est enthousiaste à l'idée de se procurer des ingrédients frais à la Barbade auprès d'agriculteurs locaux et des Caraïbes. L'équipe importera également les meilleurs ingrédients, fruits de mer d'Italie, bœuf du Royaume-Uni, et le champagne sera importé isolé et réfrigéré, de sorte que la température soit toujours la bonne. « J'adore l'énergie de la Barbade, et je dis à tous mes clients réguliers de m'y retrouver. Je suis au comble de l'excitation d'ouvrir cet incroyable Quattro Passi à la Barbade. Nous allons en faire le meilleur restaurant du monde, sur la meilleure île, la Barbade. »

Pour refléter la philosophie alimentaire, les plans d'aménagement intérieur sont composés d'un mélange exquis de décoration marocaine et italienne. Le Quattro Passi comprendra un bar à cigare, un bar et des salles à manger privées, tous équipés de tables surplombant l'océan. Le voisin de palier de la cuisine raffinée du Quattro Passi sera le QP Bistro. Un menu bistro y sera servi toute la journée, de 7 h 30 à 2 h, il y aura un grand four à pizza italien, de la glace à l'italienne maison et une énergie jeune et vibrante.

Le Quarto Passi et le QP Bistro appartiennent à Michael Kent, un résident de la Barbade. Il possède également le restaurant Tides à la Barbade. Né dans une ferme en Cornouailles en Angleterre, il travaille sans relâche avec les meilleurs habitants de la région, où qu'il se trouve. Il aime le calme et la gentillesse des Barbadiens. Selon lui, pour avoir le meilleur restaurant, par ordre d'importance, il faut : les meilleures personnes, les meilleurs produits locaux, les meilleures installations et le meilleur emplacement. Quattro Passi a tout ce qu'il faut.

Kent a embauché Élan Mottley, qui est récemment revenue à la Barbade en provenance de Sydney, en Australie, comme directrice de tous les restaurants. Négociante expérimentée de produits gastronomiques et avocate de formation, d'après Kent : « Élan est pleine d'énergie et a une super attitude. »

Quattro Passi prend des réservations pour la saison hivernale au 1-246-432-1922 et QP Bistro au 1-246-432-0797

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1582641/Antonio_Mellino.jpg

