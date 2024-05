Anycubic lance ses produits phares annuels et annonce un nouveau département commercial au TCT Shanghai 2024

SHANGHAI, 9 mai 2024 /PRNewswire/ -- Anycubic , une marque renommée dans le domaine de l'impression 3D grand public, a présenté ses dernières avancées lors du très attendu TCT Shanghai, qui s'est tenu au stand numéro 8E22. Cet événement a coïncidé avec l'événement annuel de lancement de produits d'Anycubic, organisé par James Ouyang, cofondateur de l'entreprise.

Anycubic Debuts Its Annual Flagship Products and Announces a New Business Department at TCT Shanghai 2024

La cabine d'Anycubic affiche une esthétique épurée et moderne, principalement ornée d'un blanc vif. Quatre couleurs décoratives vives, soigneusement sélectionnées par l'Institut de la couleur PANTONE, viennent renforcer cette toile de fond épurée. Ces teintes sont stratégiquement intégrées à l'étagère de présentation et à sa toile de fond, toutes deux construites à l'aide de véritables filaments exclusifs PANTONE. En outre, les couleurs ornent l'arc de l'allée, conférant à l'ensemble du stand une ambiance animée et dynamique. Ce souci du détail met en valeur la dernière innovation d'Anycubic, l'imprimante FDM multicolore, Kobra 3 Combo , présentée lors de l'événement.

James est entré en scène devant la zone d'exposition, marquant ainsi le début de l'événement. Avec passion et fierté, il s'est lancé dans un voyage à travers les réalisations remarquables d'Anycubic dans les technologies d'impression FDM et en résine. De la série pionnière Kossel en 2015 à la dernière Kobra 3 Combo multicolore, soulignant l'évolution de l'impression unicolore vers l'impression multicolore et une augmentation stupéfiante de la vitesse d'impression de 50 mm/s à 600 mm/s, James a souligné l'engagement d'Anycubic à rendre la technologie d'impression 3D optimale accessible aux ménages.

Dans le domaine de l'impression en résine, l'aventure d'Anycubic dans l'innovation photonique a commencé avec l'introduction de l'Anycubic Photon en septembre 2017. En 2020, la Photon Mono X est apparue sur la scène, avec un écran monochrome 4K et un temps d'impression par couche considérablement réduit, soit 5 secondes. Améliorant encore la précision et l'expérience utilisateur, la Photon M3 Premium et la Photon Mono M5s Pro ont introduit des technologies innovantes, notamment LighTurbo 2.0 et des fonctionnalités intelligentes, respectivement. Cependant, l'apogée de ce parcours est l'introduction de la Photon Mono M7 Pro. Cette dernière imprimante à résine ne se contente pas de maintenir la tradition de précision, mais l'élève également grâce à une vitesse ultra-rapide et à une multitude de nouvelles fonctionnalités conçues pour améliorer la facilité d'utilisation.

« Nous sommes ravis de lancer nos dernières innovations au TCT Shanghai 2024, a déclaré James, cofondateur d'Anycubic. « Avec le lancement de nos nouveaux produits annuels, nous aimerions que nos utilisateurs puissent libérer leur créativité et explorer d'innombrables possibilités en matière d'impression 3D. »

James dirige l'exploitation et la présentation des dernières innovations d'Anycubic, la Kobra 3 Combo et la Photon Mono M7 Pro , en faisant des démonstrations directes de leurs capacités.

Commençons par la Kobra 3 Combo . Cette machine puissante est équipée de l'Anycubic Color Engine Pro (ACE Pro). ACE Pro permet d'imprimer simultanément dans deux boîtes reliées entre elles, ce qui permet d'imprimer jusqu'à huit couleurs à la fois. Avec des fonctionnalités telles que le séchage actif et le séchage latéral, combinées à la reconnaissance RFID des filaments Anycubic, la Kobra 3 Combo garantit des conditions optimales pour les filaments jusqu'à 24 heures et une qualité d'impression sans faille. Avec une vitesse d'impression maximale de 600 mm par minute (en mode monochrome) et l'assistance de l'application Anycubic et du Slicer, la Kobra 3 Combo offre une expérience d'impression inégalée.

Vient ensuite la Photon Mono M7 Pro , qui établit un nouveau standard de précision et de performance dans l'impression en résine. En utilisant de la résine ordinaire, la Photon Mono M7 Pro atteint une vitesse d'impression maximale d'environ 130 mm/h avec une hauteur de couche de 0,1 mm. Cette vitesse passe à 170 mm/h lorsqu'on utilise de la résine haute vitesse. Avec une haute précision de 14K renforcée par la mise à niveau de la technologie LighTurbo 3.0 et une résolution impressionnante de 13312×5120 qui contribue à une mesure de l'axe XY de 16,8×24,8 μm, la Photon Mono M7 Pro promet une qualité d'impression et une précision sophistiquées. Dotée de fonctionnalités avancées telles que la compensation dynamique de la puissance lumineuse et la cuve à résine à contrôle dynamique de la température, cette imprimante garantit des résultats d'impression fluides et précis à chaque fois. De plus, grâce à la plateforme communautaire Makeronline d'Anycubic, les utilisateurs peuvent entrer en contact, collaborer et participer à des concours dynamiques, encourageant ainsi la créativité et l'innovation.

Après avoir présenté la Kobra 3 Combo et la Photon Mono M7 Pro, M. James a annoncé l'ajout d'une gamme d'applications d'impression 3D aux offres commerciales d'Anycubic.

« La ligne d'application témoigne de notre engagement à à faire entrer l'impression 3D dans chaque foyer, a déclaré James, cofondateur d'Anycubic.

Cette nouvelle entreprise a pour but de fournir des modèles et des accessoires pratiques et passionnants afin d'améliorer l'expérience de l'impression 3D pour les utilisateurs. Avec l'introduction de modèles tels que le sabre laser et le tunnel étoilé, ainsi que les kits LED qui les accompagnent, Anycubic souhaite rendre l'impression 3D plus amusante et plus pratique.

