AnySearch lance le Student & Developer Program afin de soutenir les créateurs d'IA de nouvelle génération

PÉKIN, 24 juillet 2026 /PRNewswire/ -- AnySearch a officiellement lancé le Student & Developer Program, une initiative mondiale offrant un accès gratuit à l'infrastructure de recherche basée sur l'IA d'AnySearch. Ce programme a pour objectif de donner aux étudiants et aux développeurs les moyens de mener des recherches universitaires, de contribuer à des projets open source et de créer la prochaine génération d'applications basées sur l'IA.

À mesure que l'IA évolue, les applications passent de la simple recherche d'informations à l'exécution de tâches complexes. Les agents d'IA s'imposent progressivement comme le modèle de référence, en s'appuyant sur un accès fiable et en temps réel à l'information. Pourtant, de nombreux étudiants et développeurs débutants ont du mal à se doter d'une infrastructure stable et fiable pour bénéficier de ces fonctionnalités.

Grâce à son nouveau Student & Developer Program, AnySearch vise à réduire le coût de l'innovation en matière d'IA, en offrant à un plus grand nombre de développeurs les ressources informationnelles dont ils ont besoin pour tester rapidement leurs idées, créer des prototypes d'applications et contribuer à l'écosystème émergent basé sur l'IA.

« Les progrès de l'IA ne se résument pas à la mise au point de meilleurs modèles : il s'agit aussi de mettre ces modèles à la disposition des développeurs, qui sont capables de les transformer en solutions concrètes », déclare Xue Guanqun, fondateur et CEO d'AnySearch. « Avec ce programme, nous souhaitons permettre aux étudiants et aux développeurs du monde entier d'accéder le plus simplement possible aux ressources IA fondamentales dont ils ont besoin, qu'ils en soient au stade de l'exploration d'un concept préliminaire ou de la commercialisation d'un produit prêt, afin qu'ensemble, nous puissions accélérer le rythme de l'innovation optimisée par l'IA. »

AnySearch met en place une infrastructure de recherche adaptée à l'ère de l'IA, offrant aux agents IA un point d'accès unique à des informations actualisées et vérifiables. Les développeurs peuvent intégrer AnySearch à leurs agents, workflows et applications intelligentes via des interfaces API, MCP et basées sur des compétences, ce qui permet aux systèmes d'IA de rechercher des informations pertinentes, précises et entièrement traçables pour une exécution fiable des tâches. À ce jour, plus de 200 000 développeurs à travers le monde ont utilisé AnySearch, avec un nombre cumulé d'appels de recherche dépassant les 20 millions.

Le Student & Developer Program marque une étape importante dans la stratégie mondiale d'AnySearch en matière d'écosystème. Ouvert aux étudiants universitaires, aux développeurs en IA et aux contributeurs open source du monde entier, ce programme offre 2 000 appels de recherche gratuits par jour à chaque utilisateur vérifié. Les participants peuvent utiliser ce quota à des fins de recherche académique, de travaux universitaires, de prototypage d'applications d'IA et d'exploration de projets open source.

AnySearch estime que la prochaine étape du développement de l'IA sera marquée non seulement par des modèles plus performants, mais aussi par le développement parallèle de capacités fondamentales, notamment la recherche, l'accès aux données et les outils. En ouvrant son infrastructure de recherche basée sur l'IA, l'entreprise vise à réduire les obstacles pour les développeurs, afin de contribuer à traduire davantage d'expérimentations IA en déploiements concrets.