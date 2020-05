Anywhere365, le plus grand fournisseur de centre de contact dans le cloud axé sur Microsoft Teams, reçoit un investissement de suivi de 20 millions EUR de la part de son investisseur existant Bregal Milestone

L'entreprise nomme Will Blench, cadre supérieur de Microsoft, au Conseil d'administration, et recrute Frans Koch, directeur financier possédant de l'expérience du Nasdaq, pour accélérer son expansion mondiale

ROTTERDAM, Pays-Bas, LONDRES, ATLANTA et BRUXELLES, 12 mai 2020 /PRNewswire/ -- Anywhere365, le principal fournisseur de logiciels de gestion des dialogues d'entreprise et de centre de contact dans le cloud pour Microsoft Teams, a annoncé aujourd'hui avoir reçu un investissement supplémentaire de 20 millions EUR de la part de son investisseur existant Bregal Milestone. Cet investissement de suivi porte le financement externe total à 60 millions EUR et le fondateur d'Anywhere365, Gijs Geurts, conservera une participation majoritaire dans la société.

Avec une clientèle composée de plus de 1 000 entreprises mondiales, Anywhere365 utilisera ce nouveau capital pour continuer à aider les entreprises du monde entier à faire la transition depuis leurs systèmes existants et à améliorer considérablement l'efficacité de leurs opérations de centre de contact. La Dialogue Cloud Platform pour Microsoft Teams d'Anywhere365 permet aux agents des centres d'appels de parler aux clients aisément via de multiples canaux de communication, tout en veillant à ce que le contexte et l'historique du dialogue soient toujours à portée de main.

« En raison de la pandémie mondiale de coronavirus, les grandes entreprises sont confrontées à un énorme défi : répondre à la très grande demande d'interactions avec les clients et les employés tout en préservant la productivité d'un effectif disséminé », a déclaré Gijs Geurts, fondateur et CEO. « Aujourd'hui plus que jamais, nous voyons la nécessité pour ces entreprises de soutenir leur effectif disséminé en leur proposant les bonnes solutions afin d'offrir une expérience client de qualité supérieure et sans frustration. L'approche axée sur Microsoft d'Anywhere365 est différenciée et repense radicalement la façon dont les entreprises devraient gérer leurs capacités de centre de contact. Nos clients peuvent maximiser leur infrastructure actuelle, réduire considérablement leurs dépenses, accroître la productivité de leur personnel, déployer de nouvelles entités de centre de contact en quelques heures et réaliser une intégration native aux principales plateformes de GRC et d'ITSM telles que Dynamics CRM, Salesforce, SAP C4C et Servicenow. »

« Anywhere365 se trouve dans une position particulièrement exaltante en tant qu'entreprise et je suis ravi du soutien continu de Bregal Milestone. Cet investissement supplémentaire permettra à Anywhere365 d'atteindre plus d'entreprises dans le monde entier et de les aider à apporter encore davantage de satisfaction à leurs clients », a ajouté M. Geurts.

Suite à cet investissement, Anywhere365 a également annoncé la nomination de Will Blench au Conseil d'administration. M. Blench est actuellement General Manager Enterprise EMEA chez Microsoft, ayant précédemment occupé des postes de direction chez Unit4 et VMware, et est un ancien de HP Labs.

Enfin, Anywhere365 a renforcé son équipe de la haute direction avec la nomination de Frans Koch au poste de Chief Financial Officer. M. Koch, cadre entrepreneurial et habile, dirigera les opérations financières mondiales et l'expansion internationale de la société, et mènera la stratégie de croissance par l'achat et la construction de la plateforme. M. Koch rejoint Anywhere365 avec plus de 30 ans d'expérience de leadership financier dans le secteur de la technologie, ayant récemment dirigé la finance chez LivePerson, un leader mondial de l'IA conversationnelle coté au Nasdaq.

À propos d'Anywhere365

Anywhere365 a été fondée sur la conviction que quiconque au sein d'une entreprise peut être un centre de contact. C'est pourquoi elle a créé l'Anywhere365 Universal Contact Center pour Skype Entreprise et Microsoft Teams. Anywhere365 a pour ambition de réduire tous les dialogues inutiles en proposant une solution dans laquelle les bonnes informations parviennent à la bonne personne au bon moment, quel que soit le lieu. Les produits d'Anywhere365, y compris ses offres de Dialogue Cloud Contact Center, sont primés et utilisés par plus de 1 000 des plus grandes entreprises internationales, dont plus de 30 sociétés figurant au palmarès Fortune 500. Le siège social d'Anywhere365 est basé aux Pays-Bas et l'entreprise possède des bureaux régionaux en Belgique, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis et au Canada. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.anywhere365.io

À propos de Bregal Milestone

Bregal Milestone est une société de capital-développement gérant un fonds paneuropéen de 500 millions EUR dédié à la réalisation d'investissements dans des sociétés européennes à forte croissance. La société fournit des solutions de capital flexibles et une assistance stratégique pour soutenir les entreprises leaders sur le marché dans une large variété de situations de transactions. Les secteurs ciblés incluent la technologie, les services technologiques aux consommateurs et aux entreprises, ainsi que les soins de santé. Bregal Milestone fait partie de Bregal Investments, une société d'exploitation de COFRA, avec plus de 14 milliards EUR investis à ce jour. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.bregalmilestone.com

Liens connexes

http://www.anywhere365.io



SOURCE Anywhere365