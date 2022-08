APIC réalise un bénéfice net des activités poursuivies de 20,4 millions de dollars au premier semestre 2022, soit une croissance de 20,8 % par rapport à 2021

RAMALLAH, Palestine, 12 août 2022 /PRNewswire/ -- Le président-directeur général de l' Arab Palestinian Investment Company (APIC) , Tarek Aggad , a annoncé que l'APIC a réalisé un bénéfice net des activités poursuivies de 20,4 millions de dollars au premier semestre 2022, contre 16,9 millions de dollars pour la même période en 2021, soit une croissance de 20,8 % en glissement annuel. Le bénéfice net du premier semestre 2022 s'est élevé à 20,4 millions de dollars, contre 21,2 millions de dollars pour la même période de l'année dernière, soit une baisse de 4 % par rapport à l'année précédente. En effet, les résultats du premier semestre 2021 comprenaient des bénéfices non opérationnels non récurrents de 4,67 millions de dollars résultant de la vente de la totalité de la participation d'APIC dans Arab Palestinian Shopping Centers Company (Bravo).

Les bénéfices nets attribués aux actionnaires d'APIC au premier semestre 2022 se sont élevés à 18,3 millions de dollars. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 6,5 % par rapport à l'année précédente et s'est élevé à 551,2 millions de dollars au premier semestre 2022. Les bénéfices opérationnels ont augmenté de 13,5 %, pour atteindre 30,7 millions de dollars. Le total des actifs a augmenté de 12,5 % par rapport à la clôture de 2021 et a atteint 695,3 millions de dollars au premier semestre 2022, tandis que les capitaux propres nets attribués aux actionnaires d'APIC ont augmenté de 7 % et se sont élevés à 174,7 millions de dollars.

La distribution de 18 millions de dollars de dividendes aux actionnaires d'APIC

Aggad a ajouté qu'APIC avait distribué sept millions d'actions gratuites à ses actionnaires, représentant environ 6,67 % au pair, soulignant que suite à cette distribution, le capital libéré d'APIC était passé à 112 millions de dollars. APIC a également distribué 11 millions de dollars sous forme de dividendes en espèces, soit environ 10,47 % au pair. En conséquence, le total des dividendes versés s'est élevé à 18 millions de dollars, soit environ 17,14%.

À propos d'APIC

APIC est une société holding d'investissement à participation publique étrangère cotée à la bourse de Palestine (PEX: APIC). Elle détient des investissements diversifiés dans les secteurs de la fabrication, du commerce, de la distribution et des services en Palestine, en Jordanie, en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis, en Irak et en Turquie par l'intermédiaire de ses filiales : Siniora Food Industries Company ; Unipal General Trading Company ; Palestine Automobile Company ; Medical Supplies and Services Company ; National Aluminum and Profiles Company (NAPCO ); Sky Advertising and Public Relations and Event Management Company ; Arab Leasing Company ; et Arab Palestinian Storage and Cooling Company, employant environ 3000 personnes au sein de son groupe de filiales. Pour en savoir plus : www.apic.ps

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/640722/APIC_Logo.jpg

SOURCE Arab Palestinian Investment Company (APIC)