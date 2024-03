Arab Palestinian Investment Company (APIC) réalise des bénéfices nets de 19,05 millions de dollars en 2023

RAMALLAH, Palestine, 19 mars 2024 /PRNewswire/ -- Arab Palestinian Investment Company (APIC) a annoncé ses résultats financiers préliminaires (non vérifiés) consolidés pour 2023. Dans sa déclaration, le PDG d'APIC Tarek Aggad a annoncé que les revenus totaux de la société en 2023 s'élevaient à 1,21 milliard USD, soit une croissance de 3,85 % en glissement annuel. Les bénéfices nets s'élèvent à 19,05 millions USD, soit une baisse de 37,7 % en glissement annuel, tandis que les bénéfices nets attribués aux actionnaires d'APIC s'élèvent à 17,6 millions USD, soit une baisse de 36,5 %. Le bénéfice par action s'est élevé à 0,15 USD, soit une baisse de 39,3 % par rapport à l'année précédente.

Aggad a expliqué les principales raisons de la baisse des bénéfices nets en 2023 par rapport à 2022. Le facteur le plus important est l'augmentation du coût de la dette d'environ 7 millions de dollars en 2023 en raison de l'inflation du coût du financement lié à la hausse mondiale des taux d'intérêt, en plus des provisions de 8 millions de dollars en raison de la guerre à Gaza, dont 2,8 millions USD liés à des pertes d'actifs du groupe à Gaza par le biais du compte de résultat et 5,3 millions USD de provisions pour dépréciation d'actifs financiers par le biais des autres éléments du résultat global. Il faut également ajouter un impact comptable lié à l'application de la norme comptable internationale no 29 sur les résultats de la filiale turque de Siniora, Polonez, d'environ 3 millions de dollars américains, puisque la Turquie a été classée comme un pays hyperinflationniste. En outre, certaines entreprises du groupe ont subi une pénurie importante de fournitures essentielles en raison de problèmes logistiques avec certains fournisseurs mondiaux, en plus de l'augmentation continue du coût de la chaîne d'approvisionnement mondiale, en particulier l'augmentation des coûts des matières premières et l'augmentation des coûts liés à l'expédition, au stockage, à l'énergie et aux assurances, ainsi que la forte baisse de la valeur du shekel par rapport au dollar américain. Le shekel est la principale monnaie opérationnelle en Palestine, alors que la principale monnaie pour les achats hors de Palestine, ainsi que la devise officielle des états financiers de l'APIC est le dollar américain. Aggad a ajouté que les résultats de 2022 comprenaient des plus-values uniques provenant d'un investissement d'environ 2 millions de dollars. Par conséquent, tous ces facteurs combinés ont entraîné une baisse des bénéfices en 2023 par rapport à 2022.

Le total des actifs s'est élevé à 792,1 millions USD en 2023, soit une augmentation de 6,7 % par rapport à l'année précédente, tandis que les capitaux propres attribués aux actionnaires d'APIC se sont élevés à 183 millions USD, soit une diminution de 1,6 %.

M. Aggad a ajouté qu'en 2023, APIC et ses filiales ont investi 2,3 millions de dollars dans la responsabilité sociale de l'entreprise, ce qui représentait 12 % du bénéfice net du groupe. De ce montant, 600 000 USD ont été consacrés à l'aide humanitaire d'urgence à Gaza afin de contribuer à soulager les souffrances de notre peuple et à répondre à ses besoins fondamentaux. Il a déclaré que plus de 70 institutions qui travaillent avec les orphelins et les personnes ayant des besoins spéciaux. De plus, des institutions dans les domaines de l'éducation, de la jeunesse, du leadership et de l'entrepreneuriat, de la santé et des soins médicaux, de la culture et du patrimoine, entre autres, ont bénéficié du soutien financier et en nature d'APIC.

À propos d'APIC

APIC est une société holding d'investissement à participation publique étrangère cotée à la bourse de Palestine (PEX: APIC). Elle détient des investissements diversifiés dans les secteurs de la fabrication, du commerce, de la distribution et des services en Palestine, en Jordanie, en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis, en Irak et en Turquie par l'intermédiaire de ses filiales : Siniora Food Industries Company ; Unipal General Trading Company ; Palestine Automobile Company ; Medical Supplies and Services Company ; National Aluminum and Profiles Company (NAPCO ) ; Sky Advertising and Public Relations and Event Management Company ; Arab Leasing Company ; et Arab Palestinian Storage and Cooling Company. Elle emploie un total de 3 150 personnes. Pour plus d'informations, consultez le site www.apic.ps .