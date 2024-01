Apkudo acquiert Mobile reCell pour améliorer la logistique de retour des appareils connectés

Ensemble, la nouvelle entité remodèle la chaîne d'approvisionnement des appareils connectés pour les entreprises et les consommateurs.

BALTIMORE, 23 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Apkudo , le leader de l'automatisation de la chaîne d'approvisionnement pour les appareils connectés, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Mobile reCell , le pionnier de la récupération logicielle des actifs informatiques appartenant aux entreprises. Cette combinaison entre la récupération logicielle des actifs informatiques appartenant à Mobile reCell et le portefeuille de solutions existantes d'Apkudo établit une nouvelle norme pour la chaîne d'approvisionnement des appareils connectés. L'acquisition renforce la capacité d'Apkudo à offrir de nouveaux niveaux de sophistication pour la collaboration, l'innovation et la transparence tout au long de la chaîne de valeur grâce à la plateforme d'industrie circulaire d'Apkudo.

Mobile reCell Recovery Platform: Software to automate IT asset recovery and disposition

« Cette journée passionnante a été longue à voir le jour, a déclaré Ben Jones, fondateur et PDG de Mobile reCell. Cette acquisition accélère la vision de Mobile reCell qui consiste à fournir aux entreprises de toutes tailles la technologie nécessaire pour s'assurer que leurs appareils mis au rebut par l'entreprise sont récupérés et réutilisés de manière sûre et durable. L'ensemble de notre équipe partage une passion pour l'économie circulaire et veille à ce que les appareils et les ressources précieuses qu'ils contiennent restent utilisés à leur valeur maximale aussi longtemps que possible, ce qui profite à la fois aux entreprises et à la société. Nous sommes vraiment déterminés à remodeler l'industrie. »

Fondée en 2014, Mobile reCell aide les entreprises à automatiser la récupération, la réutilisation, la revente et le recyclage des actifs informatiques appartenant à l'entreprise comme les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables. Chaque année, les entreprises du monde entier achètent des millions de biens informatiques et ne tiennent pas compte du processus de récupération, comment elles récupéreront le bien informatique après le départ d'un employé ou la mise à niveau d'un appareil, ce qui entraîne une exposition à la perte de données et à la pollution de la Terre par les déchets électroniques. Mobile reCell transforme un processus linéaire de mise au rebut des appareils, historiquement source de gaspillage, en un processus durable et circulaire.

Apkudo a toujours cherché à aider les clients à répondre à la question, « Que dois-je faire avec cet appareil, tout de suite ? » Grâce à cette acquisition, Apkudo renforce sa position de leader dans l'écosystème du cycle de vie des appareils en ajoutant un canal pour les plusieurs centaines de millions d'appareils appartenant à des entreprises actuellement en circulation.

« L'ajout du logiciel intuitif de niveau entreprise de Mobile reCell renforce notre objectif de visibilité et de durabilité, a commenté Josh Matthews, PDG et co-fondateur d'Apkudo. Relier le processus commercial de récupération des appareils appartenant aux entreprises aux solutions existantes de chaîne d'approvisionnement d'appareils connectés d'Apkudo permettent à nos clients d'avoir une visibilité sur les résultats de récupération des appareils et sur l'impact environnemental tout en maximisant la valeur de leurs appareils en transformant un processus linéaire en une chaîne d'approvisionnement circulaire. »

Mobile reCell deviendra une nouvelle unité commerciale pour Enterprise Take-Back. Les clients actuels de reCell Mobile continueront d'être soutenus par la même équipe talentueuse sur laquelle ils comptent actuellement. Les 28 membres de l'équipe de reCell rejoindront Apkudo.

Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

À propos d'Apkudo

Basé à Baltimore, MD, avec des bureaux dans le monde entier, Apkudo aide les entreprises à gérer les appareils connectés pour maximiser la valeur des appareils, minimiser les coûts de main-d'œuvre et réduire les déchets électroniques. La plateforme Circular Industry d'Apkudo fournit une suite complète d'outils d'aide à la décision et d'exploitation : systèmes de test et de classement automatisés, gestion du cycle de vie des appareils et intégration du marché de la revente. En conséquence, les clients d'Apkudo ont toujours la réponse à la question, « Que dois-je faire avec cet appareil, tout de suite ? ».

À propos de Mobile reCell

Mobile reCell est le pionnier de la récupération logicielle des actifs informatiques appartenant aux entreprises. Soutenu par une vaste expertise sectorielle et des services adaptés, Mobile reCell aide les organisations à garantir la sécurité des données, à automatiser les processus manuels, à récupérer le maximum de valeur et à fournir une solution durable. La plateforme de récupération des actifs informatiques fournit aux responsables informatiques et à leurs utilisateurs finaux les ressources nécessaires pour un processus de récupération fluide et réussi. Le logiciel de Mobile reCell offre une visibilité complète sur le suivi des expéditions et le traitement des biens, ainsi qu'une chaîne logistique sécurisée, car il automatise la récupération, la réutilisation, la revente et le recyclage des actifs informatiques appartenant aux entreprises. Le succès de Mobile reCell repose sur l'engagement à offrir une expérience client sans précédent avec une technologie inégalée.

Contacts pour les médias

Kristen Barry

Apkudo

Vice-présidente du marketing

[email protected]

Christi Vawter

Mobile reCell

Vice-présidente du marketing

[email protected]