Appel à candidatures pour un projet de recherche conjoint entre Ono Pharmaceutical et BioMed X

– Thème de recherche : nouvelles stratégies pour impliquer les granulocytes neutrophiles dans les tumeurs solides –

OSAKA, Japon, 9 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Ono Pharmaceutical Co., Ltd. (Osaka, Japon) informe qu'elle a entamé une nouvelle collaboration avec BioMed X (Heidelberg, Allemagne) relative aux immunothérapies contre le cancer et a invité des chercheurs intéressés par ce projet via BioMed X à se joindre à la recherche.

Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter le communiqué de presse et les lignes directrices de l'appel à candidatures de BioMed X pour le projet de recherche :

Communiqué de presse de BioMed X du 19 décembre 2023 :

L'Institut BioMed X et Ono Pharmaceutical lancent une nouvelle collaboration dans la recherche sur le cancer

Lignes directrices pour l'appel à candidature :

Appel à candidatures #2023-BMX-C03 ouvert jusqu'au 18 février 2024

(Résumé des candidatures) Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le lien ci-dessus.

Thème de recherche : Nouvelles stratégies pour impliquer les granulocytes neutrophiles dans les tumeurs solides

Durée du projet : 3 à 5 ans

Date limite de présentation des candidatures : 18 février 2024