Appel de candidatures pour le Prix Zayed pour la fraternité humaine 2021

- Un prix de 1 M$ qui récompense les grandes contributions au progrès de l'humanité et à la promotion d'une coexistence pacifique

ABOU DHABI, EAU, 20 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Le Haut-Comité pour la fraternité humaine a lancé aujourd'hui l'édition 2021 du Prix Zayed pour la fraternité humaine avec un appel de candidatures mondial.

L'édition précédente du prix, créé en 2019 dans le but de récompenser le travail exceptionnel réalisé par des personnes ou des organismes qui a donné lieu à des percées et a favorisé le progrès de l'humanité, a été décernée à Sa Sainteté le pape François et à son Éminence le Grand Imam d'Al-Azhar Ahmed El Tayeb.