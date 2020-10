Appello alla presentazione delle candidature per il Premio Zayed 2021 per la fratellanza umana

Il premio è stato conferito ai due leader in seguito alla storica firma ad Abu Dhabi del documento sulla fratellanza umana, che invita tutte le persone a mettere da parte le differenze per puntare al progresso attraverso la comprensione, la riconciliazione e la pace.

Il Premio Zayed 2021 per la fratellanza umana, del valore di un milione di dollari, quest'anno si apre per la prima volta alle candidature.

Il premio prende il nome dallo sceicco Zayed bin Sultan al Nahyan, rendendo così omaggio al defunto sovrano di Abu Dhabi e fondatore degli Emirati Arabi Uniti, i cui valori di umiltà, umanitarismo e rispetto incarnano gli ideali duraturi che il premio si propone di celebrare.

Le candidature per il premio possono essere presentate da membri di governo, ex capi di Stato, giudici della Corte suprema, leader delle Nazioni Unite, eminenti esponenti del mondo accademico e culturale, membri dell'HCHF e capi delle ONG internazionali.

Il vincitore o i vincitori del premio 2021 saranno scelti da un comitato di esperti indipendenti nominati dall'HCHF. Del comitato fanno parte:

Sua Eccellenza Catherine Samba-Panza, ex Presidente della Repubblica Centrafricana

Sua Eccellenza Muhammad Jusuf Kalla, ex Vice-Presidente della Repubblica d' Indonesia

Onorevole Michaelle Jean, 27 ° Governatore generale e Comandante in capo del Canada

Governatore generale e Comandante in capo del Cardinale Dominique Mamberti, prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura apostolica.

Adama Dieng , già Consigliere speciale dell'ONU per la prevenzione del genocidio

Il processo di selezione terminerà il 1° dicembre e il vincitore o i vincitori saranno annunciati il 4 febbraio 2021.

Informazioni sul premio

Il Premio Zayed per la fratellanza umana si propone di onorare l'eredità del fondatore degli Emirati Arabi Uniti rendendo omaggio a coloro che in tutto il mondo incarnano attraverso il proprio lavoro l'ideale di fratellanza umana a cui egli si è dedicato nel corso dell'intera vita. L'onorificenza viene conferita dal Comitato superiore per la fratellanza umana e prevede anche un premio in denaro da un milione di dollari. Il premio Zayed è stato istituito nel febbraio 2019 per celebrare l'incontro storico ad Abu Dhabi del capo della Chiesa cattolica, Papa Francesco, e del Grande Imam di al-Azhar, Sua Eminenza il dott. Ahmad al-Tayeb, in occasione della firma congiunta dello storico Documento sulla fratellanza umana. Sua Santità Papa Francesco e il Grande Imam Al-Tayeb sono stati i primi vincitori onorari del Premio Zayed per la fratellanza umana.

Informazioni sul Comitato superiore per la fratellanza umana

Costituito nel 2019, il Comitato superiore per la fratellanza umana è un comitato indipendente che si impegna a realizzare le aspirazioni del Documento sulla fratellanza umana riunendo persone da tutto il mondo nello spirito di una coesistenza pacifica. Il comitato è composto da un gruppo eterogeneo di capi religiosi, studiosi e leader culturali di tutto il mondo.

