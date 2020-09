Appian reconnu en tant que Leader dans une évaluation des portails des compagnies d'assurance réalisée par un cabinet d'analyse indépendant

Le rapport précise qu'« Appian se différencie grâce au low-code et à une boîte à outils d'automatisation étendue...Son portail de compagnie d'assurance bénéficie de son expérience. C'est une plate-forme d'automatisation complète qui déploie intelligence artificielle (IA), automatisation robotisée des processus, règles de décision et gestion de cas en vue d'automatiser les flux de travail des compagnies...Cette solution dispose également de solides capacités d'IA : elle permet aux compagnies d'assurance de grouper ou d'intégrer des services d'IA tiers afin de proposer un routage intelligent des processus basé sur le traitement automatique du langage naturel, la reconnaissance optique de caractères et l'apprentissage automatique ».

Le rapport ajoute : « Appian convient bien aux compagnies d'assurance mondiales qui cherchent à fournir rapidement à leurs agences des capacités omnicanales renforcées, des analyses avancées, des moteurs de recommandation et une automatisation intelligente. »

« Appian s'engage à créer pour les compagnies d'assurance des solutions qui les aident à améliorer l'efficience et l'efficacité tout au long du cycle de vie de la police d'assurance », affirme Mike Heffner, vice-président d'Appian. « Nous avons mis au point une solution qui permet aux assureurs et à leurs agents d'offrir le niveau le plus élevé de service à la clientèle, et nous sommes fiers d'avoir été reconnus en tant que Leader dans le récent rapport de Forrester sur les portails des compagnies d'assurance. »

Pour consulter gratuitement une copie de ce rapport, cliquez ici .

À propos d'Appian

Appian fournit une plateforme d'automatisation low-code qui accélère la création d'applications métiers à très fort impact. Beaucoup d'entreprises, parmi les plus importantes, utilisent les applications Appian pour améliorer l'expérience client, atteindre l'excellence opérationnelle et simplifier la gestion globale des risques et la conformité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.appian.fr.

