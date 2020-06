Appier annonce une expansion mondiale soutenue par une nouvelle direction et de nouveaux sites

Appier a été fondée en 2012 et est devenue depuis lors l'un des principaux partenaires technologiques de plus de 1 000 marques mondiales. Reconnue comme l'une des 50 meilleures entreprises d'IA par le magazine Fortune , Appier aide ses clients à utiliser l'IA pour prendre des décisions éclairées par les données et résoudre des problèmes commerciaux.

Alban Villani est à la tête de cette expansion. Il rejoint Appier au poste de vice-président des ventes mondiales pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) et l'Asie du Sud-Est et il sera basé à Paris, France. Auparavant, il était directeur général régional chez Criteo, où il a piloté la croissance de l'entreprise dans la région Asie-Pacifique et sur des marchés verticaux tels que le commerce de détail, les voyages et la finance. Dans le cadre de ses fonctions internationales chez Appier, M. Villani travaillera avec les marques et les agences pour les aider à appliquer l'apprentissage profond afin de trouver de nouveaux publics pour leurs produits et services.

« Pendant la période que j'ai passée en Asie, j'ai vu Appier passer du statut de startup de l'IA à celui d'acteur technologique de premier plan et je suis ravi de rejoindre l'équipe alors qu'elle poursuit cette trajectoire », a déclaré M. Villani. « La demande d'outils numériques d'optimisation publicitaire auto-apprenants ne connaît pas de limites, et cela n'a jamais été aussi clair qu'au moment où nous nous unissons pour former une communauté mondiale qui relève le défi de la pandémie. Les spécialistes européens du marketing sont très friands de solutions capables de traduire de vastes quantités de données en prévisions concrètes. Les plateformes d'Appier leur permettront d'acquérir des clients et de toucher des publics sur des dispositifs et des canaux - publicités payantes et propriétés numériques - tout en protégeant la vie privée des utilisateurs. J'ai entendu de nombreux spécialistes du marketing demander une solution d'entonnoir de conversion (full-funnel) s'accompagnant d'une connaissance approfondie des données, et nous sommes heureux de pouvoir leur en fournir une ».

Appier annonce également la nomination de Michelle Wong au poste de vice-présidente des ventes aux entreprises, qui assume ces fonctions après avoir passé près de 24 ans à la direction d'IBM où elle était directrice générale des services d'assistance technique de l'ANASE (Association des nations de l'Asie du Sud-Est). Michelle est forte d'une expérience de plus de 30 ans dans le monde des entreprises et chez Appier, elle va diriger l'équipe commerciale mondiale chargée d'activer l'adoption des plateformes d'intelligence artificielle et de science des données pour les entreprises d'Appier dans le monde entier.

« Tandis que nous nous dirigeons vers la reprise économique après le pic de la pandémie mondiale, nous sommes à un moment crucial pour aider les entreprises à accélérer leur transformation numérique et à accroître leur efficacité en ligne en tirant parti de la technologie d'IA », a déclaré Chih-Han Yu, cofondateur et PDG d'Appier. « Nous nous engageons à proposer nos solutions à un plus grand nombre de clients de la région Asie-Pacifique et d'Europe qui souhaitent véritablement améliorer l'engagement de leurs clients afin de stimuler la croissance des entreprises. Alban et Michelle sont tous deux des leaders reconnus d'entreprises mondiales et ils vont aider les clients d'Appier à appliquer l'intelligence artificielle et l'apprentissage profond pour atteindre et dépasser leurs objectifs commerciaux tout en développant et en encadrant des équipes de professionnels internationaux exemplaires ».

Appier va continuer à élargir sa présence en Europe. L'annonce d'une nouvelle direction et d'une expansion européenne fait suite au dernier cycle de financement de la série D d'Appier, qui a permis de collecter 80 millions de dollars. Appier a obtenu un total de 162 millions de dollars de la part d'investisseurs internationaux, parmi lesquels figurent Sequoia, Softbank et Line. La dernière injection de capitaux en date est destinée à encourager la croissance mondiale, à attirer les meilleurs talents du monde entier et à stimuler l'innovation en matière de produits.

À propos d'Appier

Appier aide les entreprises à résoudre leurs problèmes les plus difficiles grâce à l'intelligence artificielle. Elle est partenaire de certaines des plus grandes marques mondiales et fournit une suite de produits d'entreprise qui accompagnent les décisions éclairées par les données et accélèrent la croissance des entreprises. Fondée en 2012 par une équipe passionnée d'informaticiens et d'ingénieurs, Appier compte aujourd'hui plus de 400 personnes réparties dans 15 bureaux et elle est reconnue comme l'une des 50 meilleures entreprises d'intelligence artificielle par le magazine Fortune. Appier a levé 162 millions de dollars de fonds auprès d'investisseurs parmi lesquels figurent Sequoia, Softbank et Line. Vous en saurez plus sur www.appier.com .

