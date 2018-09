Appy Pie apporte l'apprentissage automatique a sa plate-forme de création d'applications

MARSEILLE, France, 31 août 2018 /PRNewswire/ -- Appy Pie, la plate-forme n ° 1 pour le développement d'applications sans code a introduit l'apprentissage automatique et une suite robuste d'outils WYSIWYG sur sa plateforme de création d'applications, aidant les petites entreprises à exploiter le potentiel des technologies de prochaines générations. Avec ces nouvelles améliorations, les petites entreprises peuvent facilement créer des applications mobiles géniales et les publier sur différents magasins d'applications en moins de 10 minutes, sans avoir à écrire une seule ligne de code.

Faire des applications avec le créateur d'application Appy Pie est juste un jeu de quelques clics. Tout ce que vous avez à faire est d'entrer simplement le nom de l'application et de choisir la catégorie appropriée pour votre application. Ensuite, en utilisant la suite d'outils WYSIWYG, les utilisateurs peuvent ajouter plus de fonctionnalités et améliorer l'apparence de leurs applications avant de passer à l'étape suivante: la publication du produit fini (l'application).

"L'intelligence artificielle est la nouvelle frontière de la conception d'applications automatisées et nous sommes fiers d'annoncer que nous sommes la première plate-forme d'applications à intégrer l'IA et l'apprentissage automatique", a déclaré Abhinav Girdhar, PDG et fondateur d'Appy Pie. "Grâce à ces outils avancés, nous visons à simplifier le développement d'applications pour les petites entreprises, de manière à ce qu'elles puissent facilement automatiser et simplifier les processus métier et tirer le meilleur parti des produits les plus précieux de tous les temps", a-t-il ajouté.

La société a été lancée en 2013 dans le but de simplifier le développement d'applications mobiles pour tous, indépendamment de leur expertise technique ou de leur connaissance de la programmation. Récemment, ce créateur d'applications renommé a lancé son abonnement OR pour iOS, permettant aux propriétaires de petites entreprises de créer facilement des applications Android et iOS incroyables pour la modique somme de 30 Euros par mois.

Appy Pie, une marque de commerce d'Appy Pie LLC, est un chef de file inégalé dans le domaine des applications mobiles. Elle permet à quiconque de transformer ses idées d'applications en réalité sans aucune connaissance technique. Il suffit de faire glisser et de déposer les fonctionnalités et de créer une application Android ou iOS avancée pour téléphones mobiles et smartphones, en toute simplicité. Vous pouvez également installer l'application Android et iOS d'Appy Pie. Vous pouvez également convertir votre site Web en une application avec Appy Pie.

