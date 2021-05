Aquark accroît sa capacité grâce à une deuxième ligne de production

Cette deuxième ligne de production a été finalisée en 2020 et a été mise en service cette année pour répondre à la demande mondiale croissante de pompes à chaleur pour piscine inverter d'Aquark. Cette extension de l'usine ajoute 2 000 mètres carrés d'espace de production et 6 900 mètres carrés d'espace de stockage.

Avec la mise en service de la deuxième ligne de production, la gigantesque usine d'Aquark, d'une superficie de 12 000 m2, peut désormais produire jusqu'à 15 000 unités par mois, toutes répondant aux critères des nombreux points de contrôle qualité, y compris les tests des onduleurs et les tests électriques de sécurité.

Sa technologie innovante, ses composants haut de gamme et son contrôle rigoureux de la qualité font partie intégrante de la conception et du fonctionnement de la nouvelle ligne de production. Avec des éléments de production intelligents tels que le soudage au gaz par ultrasons, deux détecteurs de fuites halogènes, un système de recharge automatique du réfrigérant et une unité d'aspiration pré-vide Roots, assurer la qualité de sa pompe à chaleur pour piscine inverter reste une priorité pour Aquark.

Lors de l'assemblage des unités, les pompes à chaleur pour piscine et leurs composants sont soumis à un contrôle de qualité strict comprenant 28 postes d'inspection pour vérifier la sécurité électrique, les performances, l'apparence et l'emballage, etc. Ce régime de contrôle de la qualité est rigoureux indépendamment de la norme, et il est complété par le laboratoire sophistiqué d'Aquark qui est capable de tester des pompes à chaleur pour piscine de 110 kW dans des conditions simulées aussi extrêmes que -25℃.

Aquark s'est fait un nom dans le secteur en tant que deuxième fournisseur de pompes à chaleur pour piscine inverter en Chine. Réputée pour sa technologie InverPad®, son innovation et son désir constant d'optimiser l'expérience utilisateur, Aquark est à la pointe de la conception et de la fabrication de pompes à chaleur pour piscines.

Ce n'est un secret pour personne : cette deuxième ligne de production est révolutionnaire en termes de capacité de production et de qualité, mais les spécialistes du secteur notent qu'Aquark ne compte pas baisser le rythme. La demande de sa gamme de pompes à chaleur pour piscine inverter InverPad® ne cessant de croître, Aquark envisage d'améliorer la ligne de production initiale pour accroître sa capacité de production.

Aquark, le créateur du Pad Inverter, est un fabricant professionnel de pompes à chaleur inverter pour piscine basé à Guangdong en Chine. Fondée autour de l'esprit d'innovation, Aquark crée des systèmes de chauffage inverter pour piscine ultra silencieux et écoénergétiques pour les utilisateurs du monde entier.

