Arasan annonce la première IP NAND Flash conforme à la norme ONFI v5.0 du secteur

SAN JOSE, Californie, 4 août 2021 /PRNewswire/ -- Arasan Chip Systems, un fournisseur de premier plan de semi-conducteurs IP pour l'Internet des objets (IoT), les SoC mobiles et automobiles, annonce la disponibilité immédiate de sa solution IP totale pour Nand Flash conforme à la spécification ONFI (Open Nand Flash Interface) 5.0. L'IP totale d'Arasan pour le Flash NAND ONFI v5.0 comprend l'IP du contrôleur hôte, l'IP PHY et la pile logicielle. La norme ONFI 5.0 est 50 % plus rapide que la précédente norme ONFI 4.2. La puce de test ONFI est disponible en 12 nm.

Cet IP du contrôleur Flash NAND permet un accès simple et fiable aux dispositifs flash NAND hors puce à des vitesses jusqu'alors inégalées. Le contrôleur mis à jour prend en charge tous les modes de spécification ONFI à toutes les vitesses. Cela inclut le nouveau mode NV-LPDDR4, en plus des anciens modes à débit de données unique (asynchrone), NV-DDR (synchrone), NV-DDR2 et NV-DDR3 à double débit binaire. Il prend en charge tous les modes de synchronisation de ces interfaces, depuis le mode bas de 10 MHz jusqu'aux toutes nouvelles vitesses d'E/S de 1 200 MHz (2.4GT/S). L'IP contrôleur hôte ONFI 5.0 d'Arasan est le premier de la gamme de contrôleurs hôtes ONFI d'Arasan à posséder une interface AXI entièrement vérifiée. Il comprend une architecture unique de microcontrôleur, pour s'assurer que chaque chemin de données ONFI est pleinement utilisé de manière multithread. L'IP du contrôleur hôte ONFI 5.0 d'Arasan comporte également un algorithme d'accès direct à la mémoire (DMA) de type Scatter gather complet, capable de passer de la flash à la mémoire du système à des vitesses correspondant à celle de l'interface flash.

L'IP PHY ONFI 5.0 d'Arasan est conçu pour se connecter de manière transparente avec leur IP contrôleur hôte ONFI 5.0. Le PHY ONFI 5.0 d'Arasan possède une fonctionnalité TX/RX complète SDR, NV-DDR, NV-DDR2, NV-DDR3 et NV-LPDDR4 et supporte toutes les vitesses définies dans la spécification ONFI tout en restant rétrocompatible avec les versions antérieures des spécifications ONFI. Le PHY ONFI 5.0 d'Arasan permet l'entraînement des données, divers pilotages de puissance et la calibration ZQ, ce qui garantit une vitesse de fonctionnement maximale et une intégrité optimale du signal. Le PHY utilise une combinaison PLL / DLL pour fournir un accès très flexible aux fréquences. Le PHY comprend également une protection ESD sur toutes les différentes broches de l'interface ONFI.

L'IP et le PHY du contrôleur Flash NAND ONFI 5.0 sont disponibles immédiatement sous licence. Le PHY est disponible sur les nœuds de 12 nm et moins.

À propos d'Arasan

Arasan Chip Systems, membre contributeur de l'Association MIPI depuis 2005, est l'un des principaux fournisseurs d'IP pour le stockage mobile et les interfaces de connectivité mobile avec plus d'un milliard de puces expédiées avec notre MIPI IP. Les solutions IP totales d'Arasan, de haute qualité et validées sur silicium, comprennent de l'IP numérique, de l'IP AMS PHY, de l'IP de vérification, des HDK et des logiciels. Arasan dispose d'un portefeuille de produits ciblant les SoC mobiles. Le terme « mobile » a évolué au cours de nos deux décennies d'histoire pour inclure tout ce qui est mobile, des PDA au milieu des années 90 aux smartphones et tablettes des années 2000, en passant par les automobiles, les drones et l'IdO actuels. Arasan est à la pointe de cette évolution du « mobile » avec son IP basé sur les normes au cœur des SoC mobiles.

Plus d'un milliard de puces ont été livrées avec Arasan IP, y compris à l'ensemble des dix premières entreprises de semi-conducteurs.

