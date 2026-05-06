ARC Group conseille Magnax dans le cadre d'un investissement stratégique de 35,5 millions d'euros mené par Pan-International Industrial Corp. et le groupe Foxconn

COURTRAI, Belgique et HONG KONG, 6 mai 2026 /PRNewswire/ -- ARC Group a agi comme conseiller financier exclusif de Magnax NV (« Magnax ») dans le cadre d'une augmentation de capital de 35,5 millions d'euros menée par Pan-International Industrial Corp. (« Pan-International »), aux côtés du groupe Foxconn et de la nouvelle équipe de direction. Cette opération marque une étape décisive pour Magnax, qui passe du statut de pionnier européen de la deep tech à celui de fournisseur industriel mondial de moteurs de nouvelle génération

Magnax, basée à Courtrai et spécialisée dans les moteurs électriques à flux axial sans joug statorique, a levé ce montant via une augmentation de capital en deux étapes ayant reçu l'approbation IDE. Pan-International — fabricant taïwanais de faisceaux de câbles, circuits imprimés et composants électroniques, et membre du groupe Foxconn — en deviendra le principal actionnaire à l'issue de l'opération.

Fondée en 2015 par Peter Leijnen, Daan Moreels et Kester Goh, Magnax développe des moteurs à flux axial sans joug pour applications industrielles de haute performance et plateformes d'électrification de nouvelle génération. Sa technologie brevetée offre une densité de puissance nettement supérieure aux moteurs à flux radial conventionnels, permettant des motorisations plus légères, compactes et efficaces pour véhicules électriques, entraînements industriels, robotique, automatisation et propulsion aérospatiale. L'entreprise la commercialise via deux spin-offs dédiées : Traxial (mobilité terrestre) et Axyal (aérospatiale).

Les nouveaux capitaux financeront l'industrialisation du portefeuille de Magnax et la production en grande série. Le siège et la R&D resteront en Belgique, tandis que la production sera établie en Chine, grâce aux infrastructures du groupe Foxconn. La nouvelle équipe de direction co-investit aux côtés de Pan-International et du groupe Foxconn, confirmant son alignement stratégique.

« Nous sommes ravis d'avoir conseillé Magnax et ses fondateurs sur cette opération structurante. Associer le leadership européen en deep tech à la puissance industrielle asiatique correspond au type de partenariat transfrontalier qu'ARC Group a vocation à rendre possible », déclare Valentin Ischer, Associé chez ARC Group.

Fondé en 2015, ARC Group est une banque d'investissement mondiale solidement implantée en Asie, dont la vocation est de relier la région au reste du monde. L'opération Magnax illustre cette expertise : connecter l'innovation européenne au capital et au savoir-faire industriel asiatiques.

Contact : Valentin Ischer, Associé, [email protected]