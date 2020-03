Argus et NXP renforcent la cybersécurité des véhicules grâce à une solution commune pour les réseaux Ethernet automobiles

La solution commune d'Argus Ethernet IDS intégrée aux processeurs de réseaux de véhicules NXP S32G permet des innovations en matière de mobilité, en protégeant les réseaux Ethernet embarqués des cyberattaques afin de maintenir les conducteurs connectés et en sécurité.

TEL AVIV, Israël, 12 mars 2020 /PRNewswire/ -- Argus Cyber Security, leader mondial de la cybersécurité automobile, et NXP® Semiconductors, le plus grand fournisseur de semi-conducteurs automobiles au monde, annoncent une nouvelle solution intégrée qui permet aux constructeurs automobiles de protéger les communications réseau Ethernet basées sur le processeur de véhicule NXP S32G. La solution sera présentée sur le site eXperience de NXP le 26 mars à 19 h 30 IST.

Alors que les réseaux Ethernet deviennent une composante de plus en plus vitale pour les architectures embarquées et la mobilité connectée et automatisée, l'industrie automobile est confrontée à de nouveaux défis et risques en matière de cybersécurité. La sécurité des véhicules étant la priorité absolue, il est essentiel que les FEO puissent compter sur des solutions de cybersécurité répondant aux normes les plus élevées afin de fournir aux passagers une défense optimale contre les cyber-menaces.

La solution commune repose sur :

Le système de détection d'intrusion Ethernet (IDS pour Intrusion Detection System) d'Argus, qui détecte les activités malveillantes sur les couches réseau et application afin de maintenir les conducteurs connectés et protégés. Avec un moteur basé sur les connaissances acquises grâce à une recherche cybernétique approfondie sur le comportement du réseau embarqué du véhicule, le système Ethernet IDS d'Argus identifie les comportements qui seraient autrement inefficaces. La solution signale les intrusions au Centre d'opérations de sécurité automobile (ASOC) du constructeur automobile, ce qui permet à l'événement d'être analysé et géré sur l'ensemble de la flotte avec des solutions telles qu'Argus Fleet Protection.

Le processeur S32G de NXP, une composante clé pour les véhicules futurs qui fournit plus de 10 fois les performances et le réseautage de la précédente famille de dispositifs de passerelle automobile de NXP, ce qui crée de nouvelles opportunités avec des passerelles orientées services. La technologie d'accélération réseau intégrée S32G décharge ses processeurs multicœurs Arm® Cortex® pour se concentrer sur les services valorisés.

La solution combinée permet aux constructeurs automobiles de se conformer aux directives actuelles et aux futures réglementations UNECE relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la cybersécurité, en dotant les systèmes de véhicules de la capacité de détecter les incidents de cybersécurité et d'y faire face.

« Avec Argus Ethernet IDS intégré au processeur NXP S32G, les constructeurs automobiles peuvent accélérer le développement et le déploiement de systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS), de passerelles modernes axées sur les services et d'autres innovations en matière de mobilté, avec l'assurance d'être les meilleurs en matière de cybersécurité », a déclaré Nir Rozen, vice-président Produits chez Argus Cyber Security. « Avec NXP, nous protégeons certains des composants les plus critiques d'un véhicule. »

« Nous sommes ravis de travailler avec Argus pour permettre des capacités Ethernet IDS avancées en tirant parti de la technologie d'accélération réseau NXP introduite sur le marché automobile avec le S32G », a indiqué Brian Carlson, directeur de la Gestion de la gamme de produits pour les processeurs de réseau de véhicules chez NXP. « Grâce à notre expertise combinée, nous offrons aux clients du secteur automobile une solution IDS différenciée qui peut améliorer la sécurité et la sûreté des futurs véhicules connectés. »

Argus et NXP organiseront une mini-session technologique de 30 minutes pour discuter et présenter la solution Ethernet IDS sur le site eXperience de NXP le 26 mars à 19 h 30 IST.

À propos d'Argus :

Leader mondial de la cybersécurité automobile, Argus fournit des services professionnels éprouvés de solutions embarquées et dispose d'un centre d'opérations de sécurité automobile (ASOC). Actuellement en production, les produits et services d'Argus aident à protéger, détecter et répondre aux cyberattaques ciblant n'importe quel composant de véhicule, réseau ou flotte post-production. Forte de décennies d'expérience dans le domaine de la cybersécurité comme de l'automobile, l'équipe de recherche primée d'Argus aide à identifier les risques existants et potentiels, les menaces et les vulnérabilités dans les éléments du réseau de véhicules et d'autres composants clés, tout en préparant les clients aux nouvelles réglementations. Ses clients mondiaux comprennent des constructeurs automobiles, leurs fournisseurs de premier rang et des fournisseurs de connectivité sur le marché secondaire. Fondée en 2013, Argus est basée à Tel Aviv, en Israël, et possède des bureaux au Michigan, à Stuttgart, à Tokyo, à Shanghai et à Séoul. Rendez-vous sur argus-sec.com pour en savoir plus.

Argus est une société indépendante d'Elektrobit, fournisseur de premier plan de produits et services logiciels automobiles.

