ArisGlobal évoquera l'automatisation intelligente, les données et leur analyse en pharmacovigilance lors d'événements internationaux dans le cadre du World Drug Safety Congress

Les leaders d'opinion du secteur expliqueront comment LifeSphere développe aujourd'hui les produits de sécurité de demain.

MIAMI, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- ArisGlobal, le principal fournisseur de logiciels de sciences de la vie qui automatise les fonctions essentielles du développement de médicaments grâce à sa plateforme technologique de bout en bout LifeSphere®, annonce aujourd'hui une série de séances sur la technologie et les données à l'occasion du World Drug Safety Congress (WDS) 2022, notamment lors d'un discours inaugural prononcé par le directeur commercial Aman Wasan au WDS Europe, suivi du WDS Amériques, avec un discours inaugural prononcé par la cheffe de produit de sécurité de chez LifeSphere, et experte de l'industrie, Beena Wood.

Cette tournée mondiale commencera par une série de discussions au WDS Europe, avec trois séances prévues sur deux jours. Les participants écouteront Aman Wasan, ainsi que d'autres intervenants innovants, évoquer le sujet des données et des possibilités offertes par leur analyse en pharmacovigilance, ainsi que d'autres sujets d'actualité tels que l'utilisation de l'analyse intelligente pour obtenir des renseignements sur les données et la façon dont les solutions LifeSphere d'ArisGlobal font progresser la pharmacovigilance aujourd'hui et stimulent l'innovation future.

Après l'événement phare de l'entreprise, Breakthrough, les chefs de produit de sécurité LifeSphere Security d'Aris Global s'exprimeront de nouveau lors de trois séances supplémentaires prévues pour le WDS Amériques. ArisGlobal animera notamment une conversation avec les responsables de la sécurité de Boehringer Ingelheim, de Moderna et de PMI à l'occasion d'une table ronde sur les résultats réels de l'automatisation de la pharmacovigilance.

« Nous sommes ravis de prendre la parole au World Drug Safety et de partager notre point de vue sur l'avenir de la stratégie informatique pour la R&D et le rôle essentiel de la technologie dans la transformation numérique de l'écosystème informatique dans le secteur des sciences de la vie, a déclaré Aman Wasan. Le programme LifeSphere d'ArisGlobal est à l'avant-garde de l'innovation stratégique pour continuer à faire progresser l'industrie, et nous sommes fiers de lancer la prochaine génération de technologie et de données. »

Récemment, ArisGlobal a acquis un moteur d'analyse de données intelligent auprès de Boehringer Ingelheim, LifeSphere Clarity, qui sera présenté à la conférence Breakthrough d'ArisGlobal et qui fera son entrée sur le marché en 2023 afin d'apporter des capacités d'intelligence de données améliorées et inégalées au secteur des sciences de la vie.

ArisGlobal : ArisGlobal est dirigé par des personnes passionnées qui aident les dirigeants du secteur des sciences de la vie à développer et à contrôler des médicaments et des traitements révolutionnaires. Avec plus de 35 ans d'expertise dans le secteur des sciences de la vie, ArisGlobal développe des produits technologiques au sein de la plateforme LifeSphere pour alimenter la recherche et le développement pharmaceutique et biotechnologique. En misant sur notre engagement de responsabilité sociale des entreprises et nos initiatives de durabilité, nous partageons avec collectivités où nous vivons et travaillons.

