ArisGlobal lance un nouveau Conseil de l'IA générative pour faire progresser l'innovation dans les sciences de la vie, avec des personnalités de premier plan issues de l'industrie pharmaceutique, du monde universitaire et de la technologie

Le Groupe a annoncé sa session d'inauguration ainsi que sa charte pour promouvoir l'utilisation de l'IA générative dans la R&D des sciences de la vie

BOSTON, 1er février 2024 /PRNewswire/ -- ArisGlobal , une importante société de technologies novatrices dans le domaine des sciences de la vie et créatrice de LifeSphere®, a annoncé aujourd'hui la charte officielle de son nouveau Conseil de l'IA générative, qui se réunira pour la première fois ce mois-ci.

Ce conseil mondial est un petit groupe exclusif de haut niveau composé de techniciens en IA, d'universitaires, de dirigeants d'agences de réglementation et de l'industrie des sciences de la vie (pharmaceutique), dont Microsoft. Le groupe a pour mission d'identifier et de présenter des cas d'utilisation reproductibles qui façonneront l'utilisation ciblée des innovations de nouvelle génération en matière d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique (AI/ML), en particulier sous la forme de l'IA générative.

Tel qu'énoncé dans sa charte, le Conseil de l'IA générative en sciences de la vie a pour principaux objectifs :

L'élaboration d'un cadre , en créant un cadre complet et adaptable qui facilite l'intégration transparente de l'IA générative dans les sciences de la vie, en garantissant son évolutivité et sa rapidité.

Une approche centrée sur le patient , en développant des stratégies priorisant systématiquement le bien-être des patients, avec un engagement envers l'amélioration de leur expérience et de leurs résultats médicaux grâce aux applications de l'IA générative.

Une conformité réglementaire , avec la mise en place de mécanismes rigoureux pour garantir une conformité totale avec les réglementations et les normes de l'industrie, en veillant à ce que toutes les initiatives d'IA générative répondent aux exigences éthiques et légales.

La promotion de pratiques d'IA responsables dans le domaine des sciences de la vie qui mettent l'accent sur la transparence, la confidentialité, la sécurité, l'équité et l'inclusion tout au long du développement et du déploiement des technologies d'IA.

L'exploration, l'évaluation et la promotion des cas d'utilisation de l'IA générative, pour évaluer et approuver en permanence divers cas d'utilisation de l'IA générative dans les sciences de la vie, encourager l'innovation et identifier les opportunités de tirer parti de l'IA pour améliorer les résultats.

Un maximum de 12 entreprises, incluses sur invitation seulement, se verront offrir une place pour que deux représentants de haut niveau puissent assister en personne aux sessions du Conseil. Cette approche en huis clos offrira aux membres l'occasion unique de partager librement leurs dernières ambitions et développements respectifs, mais aussi de profiter directement des expériences et des idées de leurs pairs de haut rang.

Le Conseil se réunira chaque trimestre, et son emplacement changera à tour de rôle. La session d'inauguration aura lieu en février à Princeton, dans le New Jersey.

Aman Wasan, PDG d'ArisGlobal, a déclaré : « Le lancement du Conseil de l'IA générative fait partie de notre stratégie axée sur l'innovation. Nous avons formé un groupe dédié à l'innovation, dont l'objectif est d'identifier les cas d'utilisation spécifiques à un domaine qui conviennent à l'IA générative et de donner vie à la technologie dans le cadre de la plateforme LifeSphere, en permettant aux clients d'exploiter une technologie avancée dans le cadre de nos offres SaaS. »

Elizabeth Smalley, vice-présidente de l'analyse et des données chez ArisGlobal, a ajouté : « L'IA générative et l'utilisation de grands modèles linguistiques pour transformer l'interrogation et l'exploitation de bases de connaissances diversifiées offrent un énorme potentiel pour perturber les processus de R&D en sciences de la vie de manière très positive, au bénéfice direct des patients ainsi que de l'écosystème des soins de santé en général. Le défi consiste à appliquer ce potentiel de manière spécifique et novatrice, afin d'obtenir des résultats et de montrer au monde ce qui est possible. »

« La technologie de l'IA générative progresse à un rythme incroyable. C'est ce potentiel immense que le nouveau Conseil de l'IA générative en sciences de la vie va dorénavant chercher à maximiser et aider à progresser. Les dirigeants du secteur des sciences de la vie devront adopter et orienter de manière proactive l'application de ces technologies, afin d'en exploiter les avantages considérables tout en s'engageant à mettre l'accent sur le patient, le respect de la réglementation et les normes d'IA responsable. La mission du Conseil est de permettre et de garantir tout cela. »

À propos d'ArisGlobal

ArisGlobal, l'une des principales sociétés de technologie innovante dans le domaine des sciences de la vie et créatrice de LifeSphere®, transforme la façon dont les entreprises des sciences de la vie les plus prospères d'aujourd'hui développent des avancées et commercialisent de nouveaux produits. ArisGlobal, dont le siège social se trouve aux États-Unis, possède des bureaux régionaux en Europe, en Inde, au Japon et en Chine. Pour obtenir les dernières mises à jour, suivez ArisGlobal sur LinkedIn. www.arisglobal.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1510670/ArisGlobal_Logo.jpg