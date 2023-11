Une nouvelle étude confirme la puissance des données du monde réel dans la détection proactive des signaux, ce qui améliore la sécurité des patients

Remettant en question une discipline qui a à peine évolué en 70 ans, la technologie de détection proactive des signaux d'ArisGlobal, en instance de brevet, fait preuve d'une précision supérieure de 40 % à celle des méthodes de détection reconnues

BOSTON, 9 novembre 2023 /PRNewswire/ -- ArisGlobal , créateur de la plateforme technologique LifeSphere® et leader du marché des solutions globales de traitement des patients, a annoncé les résultats d'une nouvelle étude frappante qui confirme le pouvoir de la détection proactive des signaux de sécurité dans l'amélioration de la sécurité des patients. Plus précisément, les résultats confirment la capacité de la technologie à distiller des informations précises et pertinentes sur les événements médicamenteux directement et efficacement à partir de données réelles, ce qui renforce la sécurité des médicaments tout en permettant éventuellement de nouvelles indications.

Une étude fondamentale et comparative de la technologie de détection proactive des signaux LifeSphere® d'ArisGlobal s'est appuyée sur 12 années de rapports individuels de sécurité (plus de 6 millions, provenant de Vigibase), de dossiers médicaux et de demandes de remboursement (18 000, c/o Patient Lives).

Les résultats ont révélé :

42 % de faux positifs en moins ;

19 % de « vrais » signaux en plus ; et

une amélioration de 39 % de l'optimisation des signaux.

L'étude fondamentale a vérifié s'il était possible de créer une force de signal directement corrélée à la probabilité qu'une combinaison médicament-événement (CME) devienne un signal valide, et dans quelle mesure un événement indésirable (EI) pouvait être détecté dans les données du monde réel.

L'étude comparative a ensuite porté sur la capacité à réduire les faux positifs par rapport aux méthodes traditionnelles (taux de précision) et sur la mesure dans laquelle la méthode de détection proactive des signaux a réussi à détecter les vrais signaux (taux de rappel).

Appliquée aux données réelles des patients provenant de sources telles que les dossiers médicaux électroniques (DME) et les demandes de remboursement, la technologie de détection proactive des signaux permet de surveiller et d'évaluer les événements liés aux médicaments de manière efficace et efficiente, sans délai et sans qu'il soit nécessaire de consulter des spécialistes des données. Cela pourrait transformer la surveillance des effets indésirables des médicaments et renforcer la sécurité des patients, tout en permettant de faire de nouvelles découvertes fondées sur les bénéfices, ce qui élargirait le marché cible d'un médicament.

Elizabeth Smalley, directrice de la gestion des produits pour les données et l'analyse chez ArisGlobal, a parlé de l'importance de la détection proactive des signaux lors des récents événements du Congrès mondial sur la sécurité des médicaments 2023 de l'UE et des États-Unis. Elle a également cité les résultats de l'étude dans son récent webinaire, intitulé « Ce que les grandes entreprises privilégient dans les rapports sur les cas de sécurité et l'analyse des signaux » : ( https://resources.arisglobal.com/media/what-leading-firms-are-prioritizing-in-safety-case-reporting-and-signal-analytics ).

Elle a commenté : « Notre technologie innovante et éprouvée de détection proactive des signaux va révolutionner la pharmacovigilance, avec un impact direct sur la sécurité des patients et sur le marché des médicaments.

La détection des signaux dans la surveillance des médicaments en situation réelle n'a pratiquement pas changé depuis que cette pratique a été introduite pour la première fois en réponse à la tragédie de la thalidomide à la fin des années 1950 / début des années 1960. Mais aujourd'hui, l'analyse intelligente, appliquée à des données robustes du monde réel, fait de la détection complète et proactive des signaux une réalité fiable. Cette avancée pourrait également permettre d'identifier de nouvelles possibilités de réorientation des médicaments, de sorte que la sécurité devienne un moteur d'avantages commerciaux et un protecteur des patients. »

La technologie en instance de brevet d'ArisGlobal, qui sera ajoutée à l'écosystème LifeSphere d'ArisGlobal pour le développement de traitements pour les patients, effectue une analyse causale et de sensibilité afin de réduire considérablement le « bruit » du signal. Cette technologie s'ajoute à l'écosystème robuste et complet de LifeSphere et constitue une offre clé au sein de la gamme de produits de données et d'analyse de la société.

Dans un rapport d'ArisGlobal1 sur l'industrie des sciences de la vie en 2022, 70 % des professionnels de la biopharmacie ont indiqué un manque de maturité dans l'efficacité du traitement analytique des signaux de sécurité.

En dehors de l'environnement clinique, avec ses limites inhérentes, la surveillance des événements indésirables repose trop fortement sur les déclarations des patients et des cliniciens. Aujourd'hui encore, trop d'événements indésirables ne sont pas signalés (jusqu'à 95 % dans les pires cas2). La détection proactive des signaux, qui s'appuie sur un vaste ensemble de données normalisées du monde réel, comble cette lacune.

Mike Gordon, PDG d'ArisGlobal, a déclaré : « La détection proactive des signaux qui exploite les données du monde réel améliorera la sécurité des patients, tout en surmontant les nombreuses frustrations rencontrées par les entreprises pharmaceutiques, les autorités de réglementation et les cliniciens dans le cadre de la surveillance des médicaments après leur mise sur le marché. Nous sommes ravis et fiers d'être à la tête du marché avec une technologie révolutionnaire qui aura un impact transformateur sur nos clients et sur l'industrie, et qui, en fin de compte, permettra aux cliniciens et aux patients de disposer plus rapidement de traitements plus sûrs et plus efficaces. »

À propos d'ArisGlobal

ArisGlobal est le créateur de LifeSphere, un leader du marché des solutions technologiques pour le traitement des patients à l'échelle mondiale, qui transforme la manière dont les entreprises de sciences de la vie les plus prospères développent des solutions innovantes et mettent de nouveaux produits sur le marché. Basée aux États-Unis, ArisGlobal a des bureaux régionaux en Europe, en Inde, au Japon et en Chine. Pour en savoir plus, suivez ArisGlobal sur LinkedIn. www.arisglobal.com .

1 What if you could do more with less? Learn how AI and automation can drive business change. (Et si vous pouviez faire plus avec moins ? Découvrez comment l'IA et l'automatisation peuvent favoriser l'évolution des entreprises.)

Current State of Automation and AI Adoption in Life Sciences (État actuel de l'automatisation et de l'adoption de l'IA dans les sciences de la vie) : https://www.arisglobal.com/industryreport/

2 Pharmacovigilance: reporting requirements throughout a product's lifecycle (Pharmacovigilance : exigences en matière de rapports tout au long du cycle de vie d'un produit), NIH, septembre 2022 : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36187302/