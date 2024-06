Arnaud Delmontel dévoile les secrets des pâtisseries parisiennes dans son nouveau livre

PARIS, 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- Embarquez pour un voyage gourmand à travers la riche histoire des pâtisseries parisiennes avec le nouveau livre d'Arnaud Delmontel, La pâtisserie parisienne. Cet ouvrage captivant nous plonge au cœur de la ville, guidant les lecteurs à travers 70 pâtisseries emblématiques et confidentielles, révélant les recettes et les origines de leurs créations.

La pâtisserie parisienne, par Arnaud Delmontel

Du croquembouche au millefeuille en passant par la religieuse, A. Delmontel nous emmène dans une promenade délicieuse à travers Montmartre, le Quartier Latin et au-delà, à la découverte de l'art culinaire qui a fait la renommée des pâtisseries parisiennes dans le monde entier.

Pâtissier et boulanger renommé, A. Delmontel a repris les rênes de la boulangerie historique La Renaissance en 1999, un héritage qui remonte à 1874. Aujourd'hui, son nom orne trois boutiques animées à travers Paris, chacune témoignant de sa passion pour le métier.

Dans La pâtisserie parisienne, A. Delmontel s'est entouré de Bénédicte Bortoli pour nous présenter 70 recettes au cœur de l'Histoire. Les photographies saisissantes de Guillaume Czerw mettent en lumière la relation singulière entre Paris et la pâtisserie.

La pâtisserie parisienne est plus qu'un simple livre de cuisine ; c'est une lettre d'amour à la ville de Paris et à sa relation amoureuse avec les pâtisseries. Un incontournable pour les gourmands, les amateurs de pâtisserie et tous ceux qui ont déjà savouré les délices sucrés de la ville lumière.

À propos des Éditions de La Martinière

Les Éditions de La Martinière sont spécialisées dans l'art, la photographie, le design et le mode de vie. Cette maison d'édition est réputée pour ses publications de haute qualité et son engagement à mettre en valeur l'esprit créatif.

La pâtisserie parisienne : Date de publication : 24 mai 2024. Prix : 35 €

Contact:

Laureen Gatien

Attachée de presse

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2442016/La_patisserie_parisienne.jpg