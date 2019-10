Artmarket.com : tous les indicateurs sont en hausse

PARIS, 11 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Artmarket.com et son département Artprice, suite à de multiples demandes d'actionnaires sur la baisse du cours de bourse, tiennent à réaffirmer sereinement que tous les fondamentaux économiques, la croissance organique, le déploiement de nouveaux services et produits payants ainsi que la hausse significative de l'offre tarifaire de l'ensemble des abonnements et services, connaissent tous une forte croissance pour ce T4 2019.

Un des marqueurs économiques d'Artmarket depuis 20 ans est la consultation gratuite de l'intégralité des données de l'artiste servant de démonstration des services payants proposés qui est actuellement QI Baishi, dont les consultations connaissent une croissance exponentielle. Ce marqueur économique est d'une grande fiabilité et considéré par Artmarket depuis une décennie comme étant le meilleur indicateur de croissance à bref délai.

De même, malgré le conflit planétaire sino-américain, Artmarket.com et son département Artprice arrivent à gérer dans de bonnes conditions un bon niveau de coopération avec la Chine et son partenaire étatique Artron, malgré les contraintes législatives, administratives et techniques qui se renforcent de jour en jour (voir rapport semestriel2019).

Artmarket, comme tous les groupes français qui ont une implantation sérieuse en Chine, demeure fidèle à son objectif de doubler à terme son chiffre d'affaires avec, dans ce cadre, une place au Conseil d'Administration d'Artmarket pour le PDG et 1S 2019) Wan Jie. La patience « est une vertu nécessaire » dans ce type de conflit géopolitique.

Par ailleurs, par sa diplomatie très codifiée, Artmarket n'a non seulement jamais mis en péril ses relations avec l'Amérique du Nord qui, ne l'oublions pas, représente historiquement son premier marché, mais mieux encore, Artmarket connaît une progression marquée de ses produits et services, grâce notamment à l'extension de son objet social et à son changement de dénomination sociale.

Artmarket est effectivement une dénomination sociale à très forte valeur ajoutée par son DNS à caractère générique et surtout consensuel pour accompagner le Marché de l'Art dans le numérique avec la Blockchain, l'Intelligence Artificielle et le Big Data. Les premiers résultats sont attendus dès le mois de décembre 2019 (voir communiqué du 07/10/2019).

L'inéquation entre la réalité économique d'Artmarket.com et son cours de bourse est flagrante. En effet, Artmarket et son département Artprice bénéficient de la place incontestée de Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art depuis plus de 20 ans avec tous ses indicateurs qui sont en hausse.

À ce titre, cette situation de marché amène son principal actionnaire Groupe Serveur, qui contrôle Artmarket, à convoquer ses administrateurs et actionnaires pour réfléchir à un renforcement de sa participation historique de 22 ans et inchangée, sur Artmarket et son département Artprice.

Bien évidemment et conformément au règlement des autorités de marché et de tutelles, dans le cadre d'une décision de renforcement de sa participation, Groupe Serveur ferait alors toutes les démarches nécessaires, notamment celles relatives à l'information réglementée préalable à tout franchissement de seuil et préciserait ses objectifs pour les 9 prochains mois.

En outre, il est bon de lire entre les lignes que le changement de dénomination d'Artprice.com vers Artmarket.com est par nature le générique rêvé pour absorber le Marché de l'Art. En effet, les trois premières positions sur la requête Google « Art Market » aboutissent sur nos sites Internet (constat Huissier 2019). Certes, cela ne satisfait pas certains acteurs de ce marché qui peuvent être à l'origine de manœuvres sur le cours de bourse...

En conséquence, le département juridique d'Artmarket est en train d'étudier une plainte pour « abuse market » auprès de l'AMF, tel que défini par le « Market Abuse Regulation » (MAR) qui s'attaque aux abus de marchés.

Le dépouillage méticuleux des carnets d'ordres (CO) de ces 10 derniers jours révèle incontestablement des anomalies propres aux Trading Haute Fréquence (THF) mais aussi au déclenchement intempestif d'internalisateurs systématiques (en anglais : systematic internaliser) ainsi que des dérives par certains opérateurs qui utilisent des CFD (Contract for differences en anglais ou contrat de différence en français) leur permettant de contourner l'autorité de marché Euronext qui classe Artmarket.com en SRD Long Only.

Par les CFD, ces opérateurs contournent de manière quasi-délictuelle le SRD Long Only d'Artmarket en jouant une position « shortée » à la baisse du titre.

C'est à ce titre que le principal actionnaire d'Artmarket, le Groupe Serveur, prendra rapidement position.

Pour information, malgré les erreurs sur l'une des principales banque de données Bloomberg, le Fondateur et PDG d'Artprice by Artmarket, thierry Ehrmann, à travers la holding Groupe Serveur, demeure d'une part et de très loin le premier actionnaire en contrôlant Artmarket et d'autre part, n'a jamais cédé le moindre titre depuis 10 ans.

Pour toutes autres questions nous vous invitons à lire le communiqué du 9 septembre 2019 Actusnews

https://www.actusnews.com/fr/ARTPRICE/cp/2019/09/09/artprice_com-va-s_appeler-artmarket_com-pour-etre-l_acteur-global-du-marche-de-l_art-a-son-age-du-30-septembre-2019

A propos d'Artmarket :

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Découvrir Artmarket avec son département Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artmarket avec son département Artprice fut fondée en 1997 par thierry Ehrmann qui est son PDG. Artmarket et son département Artprice est contrôlée par le Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's who © :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/03/2019-bio-whoswho-thierry-ehrmann.pdf

Artmarket est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 700 000 Artistes.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artmarket.com met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artmarket avec son département Artprice, possède le label étatique « Entreprise Innovante » par la Banque Publique d'Investissement (BPI) (pour la deuxième fois en novembre 2018 pour une nouvelle période de 3ans) et développe son projet d'acteur global sur le Marché de l'Art.

Le Rapport Annuel Artprice by Artmarket du Marché de l'Art mondial 2018 publié en mars 2019 : https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2018

Contact d'Artmarket.com avec son département Artprice

