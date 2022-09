ASCENSIA DIABETES CARE RELANCE SON CONCOURS À SUCCÈS « THIS IS DIABETES » POUR SOUTENIR LA JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE ORGANISÉ PAR LA FID

BÂLE, Suisse, 27 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Ascensia Diabetes Care, une société mondiale de soins du diabète, concepteur de CONTOUR® la gamme de systèmes de surveillance de la glycémie et distributeur exclusif de Eversense®, les systèmes de surveillance continue du glucose, annonce qu'elle a relancé son concours d'art et de photo « This is Diabetes », qui a connu un grand succès, pour soutenir la Journée mondiale du diabète 2022. Le concours vise à souligner l'importance des soins et de l'éducation en matière de diabète, en amplifiant le thème officiel des Fédérations internationales du diabète (FID), à savoir l'Accès aux soins pour les diabétiques pour 2021-2023, et l'accent mis cette année sur l'éducation pour protéger demain.

Les systèmes de santé du monde entier sont mis au défi par l'augmentation du diabète et il est plus que jamais important que les professionnels de la santé et les personnes atteintes de diabète aient accès à des soins et à une éducation de qualité. Le concours mondial d'Ascensia est à la recherche d'œuvres d'art ou de photographies originales qui illustrent ce besoin. Les soumissions sont ouvertes à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 30 octobre à l'adresse www.thisisdiabetes.com . Le lauréat, dont le nom sera annoncé le 14 novembre à l'occasion de la Journée mondiale du diabète, recevra 6 000 euros à verser à l'association caritative de son choix. Les deuxième et troisièmes places recevront respectivement 3 000 et 1 000 euros. Le jury, composé de membres de la communauté en ligne des diabétiques, d'artistes professionnels, d'employés d'Ascensia et d'un ambassadeur de la marque Eversense, recherchera la créativité, la narration et le lien avec le thème de cette année.

Rob Schumm, président d'Ascensia Diabetes Care, a déclaré : « En tant que société uniquement axée sur le diabète, la Journée mondiale du diabète de la FID est une pierre angulaire du calendrier d'Ascensia, et nous sommes fiers de la soutenir pour la septième année consécutive. Elle rassemble non seulement la communauté mais offre une excellente occasion de diffuser des messages importants bien au-delà de ceux qui travaillent, soignent ou vivent avec le diabète au quotidien.

« Cette année, la Journée mondiale du diabète se concentre sur l'amélioration de l'accès aux soins du diabète et, en particulier, sur une éducation de qualité, qui est une composante essentielle de l'amélioration des résultats en matière de santé dans le monde », a-t-il ajouté. « Nous encourageons tout le monde à dessiner, peindre, sculpter ou photographier quelque chose qui amplifie ce message important et à le soumettre à notre concours artistique et photographique « This is Diabetes ». Les participations que nous avons reçues en 2021 étaient fantastiques et j'ai hâte de voir ce que cette année nous réserve ! »

Le concours de cette année fait suite au succès de la campagne «This is Diabetes» de 2021, au cours de laquelle Ascensia a reçu 150 œuvres provenant de 29 pays et a fait don de 12 000 euros à des associations caritatives de lutte contre le diabète. Pour vous inspirer, vous pouvez voir les œuvres d'art et les photographies gagnantes de l'année dernière ici .

À propos d'Ascensia Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care est une entreprise internationale entièrement consacrée à l'aide aux personnes atteintes de diabète. Notre mission est de donner aux personnes vivant avec le diabète les moyens d'agir grâce à des solutions innovantes qui simplifient et améliorent leur vie.

Nous sommes à l'origine de la gamme de systèmes de surveillance de la glycémie CONTOUR®, de renommée mondiale, et le partenaire exclusif de distribution mondiale des systèmes de surveillance continue de la glycémie Eversense® de Senseonics. Ces produits associent une technologie avancée à une fonctionnalité conviviale pour aider les personnes atteintes de diabète à gérer leur maladie et à faire une différence positive dans leur vie. En tant que partenaire de confiance dans la communauté du diabète, nous collaborons étroitement avec les professionnels de la santé et d'autres partenaires pour nous assurer que nos produits répondent aux normes les plus élevées d'exactitude, de précision et de fiabilité, et que nous menons nos activités de manière conforme et intègre.

Ascensia est un membre de PHC Group et a été créée en 2016 grâce à l'acquisition de Bayer Diabetes Care par PHC Holdings Corporation. Les produits Ascensia sont vendus dans plus de 125 pays. Ascensia compte environ 1 500 employés et opère dans 31 pays.

Pour tout renseignement complémentaire, consulter le site Web Ascensia Diabetes Care à l'adresse suivante : http://www.ascensia.com

©2022 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés. Ascensia, le logo Ascensia Diabetes Care et Contour sont des marques commerciales et/ou des marques déposées d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/749389/Ascensia_Diabetes_Care_Logo.jpg

SOURCE Ascensia Diabetes Care Holdings AG