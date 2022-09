ASCENSIA DIABETES CARE ORGANISEERT OPNIEUW SUCCESVOLLE WEDSTRIJD 'DIT IS DIABETES' TER ONDERSTEUNING VAN DE WERELD DIABETESDAG VAN HET IDF

BASEL, Zwitserland, 27 september 2022 /PRNewswire/ -- Ascensia Diabetes Care, een wereldwijd diabeteszorgbedrijf, producent van het CONTOUR®-bloedglucosemonitoringssysteem (BGM) en exclusieve distributeur van Eversense®-systemen voor continue glucosemonitoring (CGM), kondigt aan dat het zijn succesvolle kunst- en fotowedstrijd 'Dit is diabetes' opnieuw organiseert ter ondersteuning van Wereld Diabetesdag 2022. De wedstrijd is bedoeld om het belang van diabeteszorg en -educatie onder de aandacht te brengen en versterkt het officiële thema van de Internationale Diabetes Federatie (IDF) voor 2021-2023: Toegang tot diabeteszorg. Ook ligt de focus dit jaar op Voorlichting om morgen te beschermen.

Gezondheidszorgsystemen over de hele wereld worden op de proef gesteld door de toename van diabetes en het is belangrijker dan ooit dat zowel gezondheidswerkers als mensen met diabetes toegang hebben tot hoogwaardige diabeteszorg en -educatie. De internationale wedstrijd van Ascensia is op zoek naar originele kunstwerken of foto's die deze behoefte illustreren. Deelnemers kunnen vanaf vandaag tot en met 30 oktober hun inzendingen versturen via www.thisisdiabetes.com. Op 14 november, op Wereld Diabetesdag, ontvangt de winnende deelnemer 6.000 euro, een bedrag dat hij of zij mag schenken aan een goed doel voor diabetes naar keuze. De tweede en derde plaats krijgen respectievelijk 3.000 en 1.000 euro om te schenken. De jury, bestaande uit leden van de diabetes online community, professionele kunstenaars, medewerkers van Ascensia en een merkambassadeur van Eversense, kijkt naar creativiteit, storytelling en verbinding met het thema van dit jaar.

Rob Schumm, voorzitter van Ascensia Diabetes Care, verklaarde: "Aangezien wij ons als bedrijf uitsluitend richten op diabetes, is IDF's Wereld Diabetesdag een belangrijke dag op de kalender van Ascensia. We zijn er dan ook trots op om de dag voor het zevende opeenvolgende jaar te ondersteunen. Deze dag brengt niet alleen de gemeenschap samen, maar biedt ook een geweldige kans om belangrijke boodschappen te verspreiden tot ver buiten degenen die dagelijks werken in, zorgen voor of leven met diabetes."

"Dit jaar richt de Wereld Diabetesdag zich op het verbeteren van de toegang tot diabeteszorg en in het bijzonder op kwaliteitseducatie, die een belangrijke rol speelt in het verbeteren van de gezondheidsresultaten wereldwijd", voegde hij eraan toe. "We moedigen iedereen aan om iets te tekenen, schilderen, beeldhouwen of fotograferen dat deze belangrijke boodschap versterkt en dit in te zenden voor onze kunst- en fotowedstrijd 'Dit is diabetes'. De inzendingen die we in 2021 hadden waren fantastisch en ik kan niet wachten om te zien wat dit jaar gaat brengen!"

De wedstrijd van dit jaar volgt op de succesvolle 'Dit is diabetes'-campagne van 2021, toen Ascensia 150 inzendingen uit 29 landen ontving en 12.000 euro schonk aan genomineerde goede doelen voor diabetes. Ter inspiratie kunt u hier de winnende kunst- en foto-inzendingen van vorig jaar bekijken.

Over Ascensia Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care is een internationaal bedrijf dat zich volledig richt op het helpen van mensen met diabetes. Het is onze missie om mensen met diabetes in staat te stellen hun leven te vereenvoudigen en te verbeteren door middel van innovatieve oplossingen.

Wij bieden de wereldberoemde CONTOUR®-portfolio van bloedglucosemonitoringssystemen en zijn de exclusieve wereldwijde distributiepartner voor de Eversense®-systemen voor continue glucosemonitoring van Senseonics. Deze producten combineren geavanceerde technologie met gebruiksvriendelijke functionaliteit om mensen met diabetes te helpen hun aandoening te beheersen en een positief verschil te maken in hun leven. Als vertrouwde partner in de diabetesgemeenschap werken wij nauw samen met zorgverleners en andere partners om ervoor te zorgen dat onze producten voldoen aan de hoogste normen van nauwkeurigheid, precisie en betrouwbaarheid en dat wij op een integere manier zaken doen.

Ascensia maakt deel uit van PHC Group en werd in 2016 opgericht door de overname van Bayer Diabetes Care door PHC Holdings Corporation. Ascensia-producten worden verkocht in meer dan 125 landen. Ascensia heeft ongeveer 1500 medewerkers en vestigingen in 31 landen.

Ga voor meer informatie naar de Ascensia Diabetes Care-website op: http://www.ascensia.com

©2022 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle rechten voorbehouden. Ascensia, het Ascensia Diabetes Care logo en Contour zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Ascensia Diabetes Care Holdings AG.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/749389/Ascensia_Diabetes_Care_Logo.jpg

SOURCE Ascensia Diabetes Care Holdings AG