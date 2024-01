Ashok Leyland décroche une commande de 552 autobus de la Tamil Nadu State Transport Corporation

CHENNAI, Inde, 26 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Ashok Leyland, fleuron indien du groupe Hinduja et premier constructeur national de véhicules utilitaires, a annoncé aujourd'hui avoir reçu une commande de la TNSTC (Tamil Nadu State Transport Corporation) pour 552 autobus ULE (Ultra-Low Entry) destinés aux transports publics. Ashok Leyland est fier de collaborer avec TNSTC dans la poursuite de la « mobilité pour tous », l'engagement du gouvernement de l'État du Tamil Nadu à promouvoir l'accès aux transports publics.

Ashok Leyland est un fournisseur de longue date de la TNSTC, dont la flotte compte plus de 18 477 autobus Ashok Leyland. Les nouveaux autobus ULE sont dotés de caractéristiques de pointe telles que le puissant moteur de série H à 6 cylindres et 4 soupapes de 184 kW (246 ch), une entrée au niveau du sol, une configuration de moteur arrière, une transmission automatique, un frein à disque avant, une suspension pneumatique avant et arrière contrôlée électroniquement, et un système de transport intelligent avec caméra de surveillance, des panneaux de destination reflétant la localisation du véhicule, et le suivi du véhicule.

M. Shenu Agarwal, directeur général et PDG d'Ashok Leyland, a déclaré : « Nous sommes honorés de nous associer à TNSTC pour concrétiser l'initiative "mobilité pour tous". Alors que nous nous efforçons de répondre aux besoins de mobilité publique en pleine expansion de notre pays, notre compréhension approfondie des marchés et des clients reste la pierre angulaire qui nous distingue. Cette commande renforce notre engagement à créer des produits très efficaces et technologiquement avancés qui dépassent les attentes de nos clients et contribuent à la croissance des transports publics. »

M. Sanjeev Kumar, président, M&HCV chez Ashok Leyland, a ajouté : « Nous sommes ravis d'avoir reçu cette commande de TNSTC, avec qui nous entretenons une relation de longue date. Nos autobus ULE représentent la quintessence de la technologie et de la sécurité dans le segment des véhicules commerciaux. Nous sommes fiers de proposer à la TNSTC et à la population du Tamil Nadu une flotte qui garantit un confort supérieur et les normes de sécurité les plus strictes. Cette commande reflète la confiance que nos clients accordent à Ashok Leyland. »

Ce projet est financé par la banque allemande de développement (KfW). Ashok Leyland commencera la livraison de ces autobus dans les prochains mois, marquant ainsi son engagement en faveur de la croissance et du développement de solutions de mobilité durables et inclusives.

Ces autobus ULE intègrent la meilleure technologie qu'Ashok Leyland puisse offrir, permettant ainsi d'améliorer l'expérience de mobilité des passagers. Ces autobus sont certifiés comme étant adaptés aux personnes à mobilité réduite, établissant ainsi une nouvelle norme dans l'industrie. La conception est axée sur une approche centrée sur le citoyen, qui offre non seulement un confort supérieur, mais garantit également des normes de sécurité de premier ordre pour les passagers et les conducteurs.

Ashok Leyland est le quatrième plus grand fabricant d'autobus au monde et le plus grand fabricant d'autobus en Inde. Cette récente commande représente une avancée significative, qui souligne la confiance durable de TNSTC dans les produits et services exceptionnels d'Ashok Leyland.