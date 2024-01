Ashok Leyland reçoit des commandes pour 1225 autobus de la part de Karnataka State Transport Undertakings

CHENNAI, Inde, 26 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Ashok Leyland, fleuron indien du groupe Hinduja et premier constructeur de véhicules utilitaires du pays, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu des commandes de la part de Karnataka State Transport Undertakings pour 1225 autobus Viking de fabrication complète qui seront livrés d'ici avril 2024. Cette commande contribuera à renforcer la position dominante d'Ashok Leyland dans le secteur des autobus.

Ashok Leyland est la marque préférée de Karnataka State Transport Undertakings (STU), dont le parc compte plus de 11 680 autobus opérationnels. Ces autobus seront conformes aux normes AIS153, et leur conception met fortement l'accent sur le confort des passagers et sur une sécurité de premier ordre pour les passagers et le conducteur. Dotés de caractéristiques avancées, notamment d'un puissant moteur 6 cylindres de série H de 147 kW (197 ch) et certifiés OBD-II, ces autobus mettent en valeur la technologie de pointe d'Ashok Leyland.

Shenu Agarwal, directeur général et PDG d'Ashok Leyland, a déclaré : « Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat de longue date avec Karnataka State Transport Undertakings. La mobilité locale joue un rôle crucial dans la croissance nationale et économique globale. Nous nous engageons à fournir les solutions de transport les mieux adaptées grâce à notre expertise dans le développement de produits technologiquement avancés, innovants et efficaces. Ce qui nous distingue, c'est notre connaissance approfondie de nos marchés et de nos clients, laquelle a joué un rôle déterminant dans l'obtention de ces commande ».

Sanjeev Kumar, président de M&HCV, Ashok Leyland, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir reçu cette commande de la part de Karnataka State Transport Undertakings. Le succès continu que connaît notre partenariat souligne la confiance que nos clients accordent à nos produits. Spécialement conçus pour répondre aux exigences uniques de Karnataka State Transport Undertakings, nos autobus témoignent de la fiabilité, de la durabilité et de la robustesse de notre ingénierie. Cette nouvelle commande témoigne clairement de la confiance que nos clients accordent à Ashok Leyland. »

Ashok Leyland est le quatrième plus grand fabricant d'autobus au monde et le plus grand fabricant d'autobus en Inde. Cette récente commande représente une avancée significative, soulignant la confiance durable que Karnataka State Transport Undertakings accorde aux produits et services exceptionnels d'Ashok Leyland.