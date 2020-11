Assignation en refere d'heure a heure de la societe par un groupe d'actionnaires concertistes menes par le President De YEELD SAS devant le President du Tribunal de Commerce D'evry pour Obtenir la Convocation d'une Assemblee Generale Mixte d'acheter-louer.fr

Designation Par La Societe D'un Expert Charge D'emettre Un Avis Independant Sur La Valorisation De YEELD SAS

LES ULIS, France, 30 novembre 2020 /PRNewswire/ -- La Société rappelle avoir, par communiqué de presse du 13 novembre 2020, informé le marché de la réception de déclarations de franchissements de seuils successifs par un groupe d'investisseurs déclarés concertistes menés par le Président de YEELD SAS, concertistes revendiquant détenir 9% du capital et des droits de vote de la Société.

Par communiqué de presse du 18 novembre 2020, la Société ACHETER-LOUER.FR a apporté des précisions sur les raisons et conditions de la cessation de négociations avec la société YEELD SAS en vue d'une éventuelle opération de rapprochement, ACHETER-LOUER.FR estimant que les conditions de l'opération proposées n'étaient pas dans l'intérêt de ses actionnaires et étaient potentiellement préjudiciables aux relations avec ses partenaires commerciaux.

1. Assignation en référé d'heure à heure de la Société, par un groupe d'actionnaires concertistes menés par Monsieur Abdel-Rahman Nagib BEYDOUN, Président de YEELD SAS, devant le Président du Tribunal de commerce d'EVRY afin de solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale mixte d'ACHETER-LOUER.FR et représenter les actionnaires défaillants

Par acte délivré le 26 novembre 2020, les demandeurs ont assigné ACHETER-LOUER.FR à comparaitre devant le Président du Tribunal de Commerce d'EVRY pour une audience en référé d'heure à heure le 30 novembre 2020 à 11 heures. Les demandeurs entendent obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc en vue de convoquer une assemblée générale mixte des actionnaires et représenter les défaillants pour statuer, d'une part, sur les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire initialement convoquée le 15 décembre 2020 mais ajournée le 18 novembre 2020 par le Directoire, et d'autre part sur des résolutions à titre ordinaire et extraordinaire pour lesquelles les demandeurs ont réclamé une inscription à l'ordre du jour de cette assemblée. Les demandeurs réclament en particulier une modification de la gouvernance de la Société et une augmentation de certains plafonds de délégations financières pour le Directoire ou le Conseil d'administration en cas de changement de mode de gouvernance. Le texte des résolutions dont les demandeurs avaient réclamé l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée convoquée le 15 décembre 2020 puis ajournée est disponible sur le site internet d'ACHETER-LOUER.FR. La Société ACHETER-LOUER.FR s'oppose fermement à ces demandes de YEELD SAS qu'elle considère contraires à l'intérêt social et à celui de ses actionnaires.

Le Directoire estime que YEELD SAS et les concertistes regroupés autour de son Président, Monsieur Abdel-Rahman Nagib BEYDOUN, ne poursuivent que leurs intérêts personnels dans le cadre d'une initiative purement et exclusivement spéculative.

ACHETER-LOUER.FR prendra toutes les actions utiles pour s'opposer à cette tentative de prise de contrôle non sollicitée et inamicale.

La Société ne manquera pas de tenir ses actionnaires informés des suites de cette procédure.

2. Désignation par la Société d'un expert chargé d'émettre un avis indépendant sur la valorisation de YEELD SAS

Le Directoire de la Société a décidé de mettre un terme aux négociations en vue d'une éventuelle acquisition de la société YEELD SAS en raison des conditions proposées et en particulier de la valorisation de cette société qui a été revendiquée par ses actionnaires et de l'absence de synergies évidentes entre les deux sociétés. Le Directoire estime que les projets d'uberisation du métier d'ACHETER-LOUER.FR imaginés par YEELD SAS ne manqueront pas d'avoir un impact préjudiciable sur les clients actuels de la Société et des conséquences négatives sur son activité. Le Directoire d'ACHETER-LOUER.FR entend donc informer parfaitement ses actionnaires et le marché sur les éventuelles conséquences financières et autres que pourraient avoir l'opération rejetée en termes de valeur actionnariale si elle était réalisée.

En conséquence, lors d'une réunion du 27 novembre 2020, le Directoire a décidé de nommer le Cabinet Didier Kling Expertise & Conseil représenté par Messieurs Didier KLING et Thierry GUERINEAU en qualité d'experts avec notamment les missions suivantes :

mettre en œuvre une évaluation multicritères des actions émises par YEELD SAS ;

analyser les éventuelles synergies opérationnelles, financières et fiscales liées à un rapprochement entre ACHETER-LOUER.FR et YEELD SAS ;

établir un projet de rapport sur la valorisation des titres de YEELD SAS.

Le rapport du Cabinet Kling Expertise & Conseil sera mis à la disposition des actionnaires d'ACHETER-LOUER.FR.

La société ACHETER-LOUER.FR remercie ses actionnaires pour leur fidélité et reste à leur disposition pour les informer de ses activités et projets, dans le cadre et les limites de la réglementation applicable à son statut de société cotée sur le marché Euronext Growth.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières

Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr – ESTIMATION IMMO)

Podcasts immobilier - habitat

Outils et solutions digitales d'e-marketing, site responsive, applications mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing et SMS BtoC et BtoB

Magazine EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition - Habitat

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/777840/Acheter_louer_fr_Logo.jpg

Contacts Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 [email protected]

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

SOURCE Acheter-louer.fr