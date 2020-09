AT&T déploie DriveNets Network Cloud dans son cœur de réseau de nouvelle génération

DriveNets fait partie du réseau désagrégé d'AT&T, symbole de la transformation du marché des réseaux vers une architecture cloud ouverte.

RAANANA, Israël, 29 septembre 2020 /PRNewswire/ -- DriveNets , l'éditeur de logiciels de réseau, a annoncé aujourd'hui que DriveNets Network Cloud assure la solution logicielle de routage réseau Core d'AT&T, le réseau backbone le plus grand des États-Unis.

La pandémie de Covid-19 a mis en évidence le besoin pressant pour les infrastructures de pouvoir grossir d'une manière flexible et illustre les demandes exponentielles de la 5G, du haut débit et des services de contenus de divertissement, ainsi que les applications d'intelligence artificielle (IA) et Edge. La solution DriveNets Network Cloud correspond parfaitement à la vision d'AT&T et d'autres fournisseurs de services et hyperscalers du cloud de premier plan, pour l'évolution vers un réseau ouvert, agile, rentable et basé sur du logiciel.

DriveNets Network Cloud est un logiciel « cloud-native » qui transforme le réseau physique en une ressource partagée supportant des services de réseau multiples de la façon la plus efficace. Il s'exécute sur des « white boxes » standards construites par des partenaires « ODM » comme UfiSpace qui a fourni les white boxes à AT&T, basées sur la puce Jericho2 de Broadcom. Cette approche crée un nouveau modèle économique pour l'industrie des réseaux, abaissant le coût par bit et améliorant la profitabilité du réseau.

« Nous sommes ravis de cette opportunité de travailler avec AT&T sur leur réseau core de nouvelle génération, et sommes fiers de nos ingénieurs pour avoir répondu au processus de certification rigoureux d'AT&T, ce qui prouve la qualité de notre solution sur le terrain », a dit Ido Susan, le PDG de DriveNets. « Cette annonce prouve à ceux qui questionnaient le modèle de réseau désagrégé, que notre Network Cloud est plus évolutif et rentable que les routeurs matériels traditionnels. DriveNets transforme le réseau de la même façon que VMware a transformé l'industrie du calcul et du stockage ».

« Je suis fier d'annoncer aujourd'hui que nous avons déployé une plateforme de routage IP/MPLS de nouvelle génération dans notre réseau de production, basée sur les spécifications matérielles ouvertes que nous avions soumises à l'OCP a l'automne dernier », a dit André Fuetsch, le CTO d'AT&T Network Services, dans son discours inaugural à l'Open Networking and Edge Summit (ONES). « Nous avons choisi DriveNets, un fournisseur « disruptif » pour fournir le logiciel du système d'exploitation réseau (NOS) pour ce cas d'utilisation réseau core. »

DriveNets Network Cloud offre une capacité et une échelle de réseau extrêmes pour les fournisseurs de services de réseau et les hyperscalers du cloud, supportant les services réseau core, aggregation et peering du plus petit au plus grand. DriveNets Network Cloud fonctionne sur des clusters physiques évolutifs à partir de 4 Tbps (boitier unique) jusqu'à 768 Tbps (large cluster de 192 boitiers), fonctionnant comme une entité unique de routage. Ce modèle est conçu pour offrir à la fois une flexibilité dans l'échelle de croissance réseau, similaire aux architectures du cloud, et à la capacité d'ajouter des nouvelles offres de service et de les faire croître efficacement à travers tout le réseau.

« Nous sommes heureux d'observer la large adoption des produits Jericho2 à travers l'industrie des réseaux, combinée au logiciel innovant DriveNets Network Cloud », a dit Ram Velaga, senior vice president et general manager, Core Switching Group, chez Broadcom. « La soumission d'AT&T de l'architecture white box du Châssis Désagrégé et Distribué (DDC) basée sur Jericho2, fait une énorme différence pour faire avancer l'industrie des réseaux. »

« UfiSpace a été parmi les premiers à s'être engagé pour ouvrir le modèle des réseaux, en commençant avec nos routeurs désagrégés cell site gateways, dont nous avons déjà fait une démonstration avec AT&T à l'Open Networking Summit (ONS) en avril dernier. » a dit Vincent Ho, PDG d'UfiSpace. « Nous sommes fiers que la plateforme de routage réseau core d'AT&T utilise notre solution white box avec laquelle nous faisons partie du réseau désagrégé en fonctionnement le plus grand au monde. »

Fonctionnant comme un des meilleurs routeurs pour la stabilité, fiabilité et disponibilité, DriveNets Network Cloud est aujourd'hui le routeur du marché avec le plus de capacité. DriveNets est engagé avec 18 fournisseurs de service et hyperscalers, et est déjà en chemin pour devenir l'un des fournisseurs de réseau majeurs du marché. La semaine dernière, DriveNets a annoncé le test en laboratoire d'un routeur distribué de 192 Tbps par un opérateur européen.

DriveNets Network Cloud a créé un nouveau modèle économique de réseau, basé sur du SaaS, qui détache la croissance du réseau de ses coûts, diminuant le coût par bit et améliorant sa rentabilité. Ce business model disruptif aide les fournisseurs de service et hyperscalers du cloud à réduire à la fois le CapEx et OpEx du réseau.

Au sujet de DriveNets

DriveNets est une société de logiciels en pleine croissance qui construit les réseaux comme des clouds de taille gigantesque. Elle offre aux fournisseurs de services et hyperscalers du cloud une nouvelle façon radicale pour construire leurs réseaux avec une capacité et une échelle de réseau plus grandes à un coût bien moindre. Basée sur un modèle SaaS, elle détache la croissance du réseau de son coût améliorant sa rentabilité. Fondée par Ido Susan et Hillel Kobrinsky, deux entrepreneurs à succès dans le secteur des télécommunications, DriveNets Network Cloud est la solution ouverte de routage désagrégée de premier plan basée sur un logiciel cloud-native et des boîtes blanches standards. DriveNets a été reconnue « Company of the Year (Private) » aux Light award 2020 et « Innovation Award – Vendor » aux 21emes World Communications Awards. Pour en savoir plus, visitez www.drivenets.com.

Au sujet de Broadcom

Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) est un acteur global technologique de premier plan qui conçoit, développe et fournit une gamme large de solutions de semi-conducteurs et logiciels d'infrastructures. La gamme de produits Broadcom de premier plan dans sa catégorie sert des marches critiques comme le data center, les réseaux, les logiciels d'entreprise, le haut débit, le sans-fil, le stockage et l'industriel. Nos solutions incluent les réseaux et stockage des data centers, les logiciels pour entreprises, mainframe et cyber-sécurité avec un accent sur l'automatisation, le monitoring et la sécurité, les composants de smartphones, les télécoms et l'automatisation des usines. Pour plus d'information, allez à www.broadcom.com .

Au sujet d'UfiSpace

UfiSpace est un fournisseur de premier plan de solutions de réseaux 5G de bout en bout pour les sociétés de télécommunications, les fournisseurs de services cloud et data centers. A travers passion, dévouement et excellence en engineering, ses technologies 5G innovantes ont mené a des déploiements mondiaux de « disaggregated cell site gateway routers (CSGR) » et du premier système de routage « Distributed Disaggregated Chassis (DDC) » au monde. Avec une supply chain intégrée verticalement, nous délivrons des solutions de réseau ouvertes, de haute qualité et rentables avec comme but d'accélérer la croissance de l'industrie et de baisser les couts de déploiements 5G pour ses clients. Des informations supplémentaires au sujet de UfiSpace and nos solutions peuvent être trouvées a www.ufispace.com.

