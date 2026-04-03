Atbash se lance sur Chromia pour permettre la mise en place de systèmes d'IA vérifiables et contrôlés par l'utilisateur

Le nouveau plugin s'intègre à OpenClaw pour introduire une couche de contrôle transparente pour les applications d'IA, favorisant la conformité des entreprises et la gestion des risques.

STOCKHOLM, 3 avril 2026 /PRNewswire/ -- Chromia by Chromaway AB annonce Atbash, un Agentic State & Policy Management (SPM) plugin conçu pour OpenClaw. Basé sur Chromia, Atbash introduit une couche de contrôle vérifiable pour les applications pilotées par l'IA, permettant aux développeurs de définir, d'appliquer et d'auditer la manière dont les agents interagissent avec les outils, les données et les systèmes externes en temps réel.

Conçu pour fonctionner directement avec OpenClaw, Atbash permet aux développeurs de construire des systèmes d'IA qui sont non seulement puissants, mais aussi gouvernés, vérifiables et alignés sur les exigences de l'entreprise. Alors que l'adoption de l'IA s'accélère, des systèmes de plus en plus autonomes exécutent des actions, prennent des décisions et coordonnent des flux de travail avec une visibilité limitée sur la manière dont les résultats sont déterminés, ce qui crée des problèmes croissants en matière de contrôle, de traçabilité et de responsabilité.

Atbash relève ces défis en introduisant une couche de contrôle vérifiable où les décisions, les validations et l'application des politiques peuvent être gérées de manière transparente et vérifiées de manière indépendante. Intégré à OpenClaw et coordonné par Clawchain, il permet aux développeurs de définir comment les actions pilotées par l'IA sont gouvernées, validées et enregistrées, favorisant ainsi des déploiements d'IA plus contrôlés et vérifiables.

Chaque interaction au sein d'Atbash, y compris les points de décision, l'application des règles et les résultats, peut être enregistrée comme un événement immuable sur la chaîne. Cela permet de créer une piste d'audit vérifiable qui favorise la transparence, la responsabilité et la vérification indépendante, conformément aux attentes des entreprises en matière de transparence et de conformité.

« Ce ne sont plus les capacités de l'IA qui constituent le frein, mais bien le contrôle, la responsabilité et la confiance », a déclaré Perelman, PDG de Chromaway. « Grâce à Atbash Agentic SPM, les développeurs seront en mesure de créer des applications d'IA dont les décisions s'inscrivent dans des cadres transparents et vérifiables. »

Cette approche répond aux attentes émergentes des entreprises et de la réglementation en matière de gouvernance de l'IA, y compris le besoin de traçabilité, d'auditabilité et de surveillance structurée. En introduisant une couche de contrôle vérifiable dans le flux de travail de développement, Atbash permet aux systèmes d'IA de fonctionner dans des environnements contrôlés plutôt que dans des processus opaques.

Outre la gouvernance, Atbash contribue à l'activité du réseau sur Chromia. En enregistrant les interactions des utilisateurs et les flux de décisions sur la chaîne, l'utilisation des applications est transformée en activité transactionnelle mesurable et vérifiable, ce qui renforce le rôle de Chromia en tant qu'infrastructure pour les applications d'IA dans le monde réel.

La première version d'Atbash Agentic SPM sera disponible d'ici la fin avril 2026 pour les développeurs utilisant Chromia via OpenClaw.

Pour en savoir plus : chromia.com

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Goh Yeou Jie

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