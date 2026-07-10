Atelier Expressions élargit son portefeuille en acquérant une participation majoritaire dans Khoya, célèbre épicerie fine indienne

TVS VENU poursuit le développement de sa plateforme lifestyle haut de gamme Atelier Expressions grâce à une prise de participation majoritaire dans la marque de pâtisseries fines Khoya basée à New Delhi

PARIS, 10 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Atelier Expressions, la plateforme haut de gamme dédiée à l'art de vivre de TVS VENU, a conclu un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Lonestar Hospitality Private Limited (Khoya), la marque de mithai, pâtisserie indienne de luxe fabriquée à la main à New Delhi. Cette acquisition marque une nouvelle étape dans la stratégie d'Atelier Expressions visant à constituer un portefeuille d'entreprises artisanales dotées d'un solide héritage culturel et d'un fort potentiel de croissance.

Pâtisseries artisanales Khoya (PRNewsfoto/Atelier Expressions)

Atelier Expressions acquerra une participation majoritaire dans l'entreprise, sous réserve des conditions de clôture habituelles. La transaction devrait être finalisée fin août 2026.

Grâce à ses investissements, Atelier Expressions aide des entreprises d'exception à exploiter pleinement leur potentiel tout en préservant l'authenticité, l'identité et le caractère unique qui sont au cœur de leur succès. Khoya a réinventé l'une des traditions culinaires les plus anciennes de l'Inde pour une nouvelle generation de clients. Alliant authenticité, qualité des produits et une activité commerciale solide, cette marque s'intègre naturellement au portefeuille en pleine expansion d'Atelier Expressions, composé de marques haut de gamme. Sid Mathur, fondateur de Khoya, conservera l'entière responsabilité opérationnelle et exécutive, avec le soutien de son équipe actuelle.

Ce partenariat permet d'intégrer l'une des marques alimentaires de luxe les plus réputées d'Inde au portefeuille en pleine expansion d'Atelier Expressions. La plateforme d'investissement dédiée à l'art de vivre de TVS VENU constitue une collection triée sur le volet de marques et d'expériences d'exception, parmi lesquelles Coquet, la maison historique de porcelaine de Limoges forte de plus de 200 ans de savoir-faire français; Khadak, le restaurant très réputé de Dubaï fondé par le chef Naved Nasir; et Hedon, le fabricant londonien de casques de moto de luxe reconnu pour allier la précision technique et le design artisanal.

« Sid Mathur a réinventé l'une des plus anciennes traditions culinaires de l'Inde pour une nouvelle génération de consommateurs, tout en restant fidèle à ce qui fait son caractère unique. », a déclaré Tara Venu, directrice générale d'Atelier Expressions. « Khoya incarne les qualités que nous recherchons chez Atelier Expressions, et nous sommes impatients de travailler ensemble pour consolider son succès tout en préservant l'authenticité et le caractère qui définissent la marque. »

Atelier Expressions

Dirigé par Tara Venu, Atelier Expressions est basé à Singapour et fait partie de TVS VENU. Présent dans plus de 90 pays, TVS VENU s'appuie sur des valeurs séculaires de confiance et de satisfaction client, portées par la qualité, la technologie et l'innovation. Avec un chiffre d'affaires d'environ 6,5 milliards de dollars US pour l'exercice 26, TVS VENU rassemble un effectif de plus de 64 000 personnes représentant plus de 50 nationalités, avec des centres d'excellence en Inde, en Indonésie, en Italie et au Royaume-Uni.

Le portefeuille d'Atelier Expressions comprend notamment Coquet, une maison française de porcelaine de Limoges fondée il y a plus de deux siècles. Parmi les autres entreprises du portefeuille figurent Khadak, un restaurant audacieux à Dubaï lancé par le chef Naved Nasir, ancien directeur du célèbre restaurant londonien Dishoom, et Hedon, une marque londonienne de casques de moto de luxe.

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