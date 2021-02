Atlantic Financial Group (AFG) choisit les technologies de Vneuron Risk & Compliance pour poursuivre la croissance et la digitalisation de ses activités en toute conformité réglementaire

PARIS, 16 février 2021 /PRNewswire/ -- Conçue par l'éditeur de logiciel Vneuron et sélectionnée par Digital Business Solution (filiale technologique d'AFG), la solution Reis™ Risk & Compliance Suite sera déployée au sein des filiales bancaires d'AFG au Cameroun, au Gabon, aux Comores et au Mali.

Au-delà des filiales actuelles du groupe AFG, cette solution intégrée pour la lutte anti-blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme couvrira également les futures acquisitions du groupe, ainsi que les clients de sa filiale Digital Business Solution (DBS).

Avec ce choix, DBS entend ainsi sécuriser les activités bancaires du groupe afin de permettre à AFG de poursuivre sa forte croissance sur les canaux digitaux, et tout particulièrement via les services de mobile money et de digital banking dans le but de promouvoir une plus grande inclusion financière.

Un onboarding client plus rapide grâce à un processus KYC optimisé, une vigilance accrue sur les flux financiers de ses clients, et des reportings fiscaux automatisés, voici quelques-uns des multiples bénéfices apportés par la solution Reis™ Risk & Compliance Suite développée par Vneuron, et dont bénéficieront les filiales d'AFG et les clients de DBS.

En remplaçant ses différents outils par une nouvelle plateforme intégrée et moderne, DBS poursuit donc avec dynamisme sa mission de transformation des actifs bancaires et des activités d'assurance du groupe AFG.

À propos de Digital Business Solution (DBS) :

Fer de lance de la transformation digitale en Afrique Subsaharienne, DBS est la filiale technologique de la holding Atlantic Financial Group (AFG), détentrice entre autres de la Banque Atlantique au Cameroun (BACM), de BICIG au Gabon, BIC aux Comores, BICIM au Mali et de compagnies d'Assurances au Cameroun, Bénin, Mali & Comores. DBS a été aussi pionnier en Afrique francophone en lançant en 2017 au Cameroun, la première offre d'assurance santé totalement digitale.



À propos de Vneuron :

Éditeur de logiciels spécialisé dans l'expérience digitale et la conformité réglementaire, Vneuron est un acteur incontournable de la connaissance client (KYC) et des technologies de lutte anti-blanchiment des capitaux (AML). Vneuron couvre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient à travers des opérations menées auprès de plus de 200 clients répartis sur 28 pays. Plus d'informations sur : https://www.vneuron.com/compliance/.

