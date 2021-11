Atradius et Kemiex étendent l'assurance-crédit pour les plates-formes numériques à 130 pays

- Augmentation de la demande des places de marchés B2B en matière d'assurance intégrée et de financement de la chaîne logistique

- La couverture de transactions uniques est désormais disponible pour plus de 130 pays acheteurs

- Atradius et Kemiex ont codéveloppé cette solution innovante qui assure les gros volumes de transactions en 2018

AMSTERDAM, 5 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Atradius, l'un des plus grands fournisseurs d'assurance-crédit au monde, étend de manière significative sa solution de couverture de transactions uniques à plus de 130 pays acheteurs, en ciblant l'industrie émergente de plates-formes numériques B2B.

La coopération stratégique entre Atradius et Kemiex remonte à 2018, lorsque les deux entreprises ont co-développé une solution d'assurance-crédit innovante pour la plate-forme commerciale dédiée aux matières premières et produits chimiques, exploitée par Kemiex.

La couverture de transactions uniques ou « STCI » (Single Transaction Cover Insurance), disponible via la plate-forme, est un service supplémentaire pour les vendeurs de gros volumes qui ne disposent pas d'une police annuelle plus courante couvrant l'ensemble du chiffre d'affaires auprès d'une compagnie d'assurance-crédit, ou pour les pays et les acheteurs qui ne sont pas inclus dans une police existante.

Grâce à des algorithmes intelligents et à des analyses de Big Data, la nouvelle technologie détermine la prime d'assurance pour couvrir les délais de paiement proposés, alloue la capacité jusqu'à ce qu'un acheteur confirme une transaction et gère les procédures post-transaction avec l'assurance-crédit.

L'extension de modèle STCI à plus de 130 pays acheteurs renforce le leadership d'Atradius au service du segment émergent de plates-formes B2B et de modèles économiques basés sur les données. La solution d'assurance-crédit numérique d'Atradius est désormais également commercialisée auprès d'autres places de marché B2B en dehors des secteurs d'activité de la chimie.

Selon le dernier rapport de Dealroom, Adevinta Ventures et Speedinvest, la tendance est à l'accélération des places de marché verticalement intégrées qui offrent des solutions FinTech et InsurTech intégrées. Par rapport à l'année précédente, l'investissement mondial en capital-risque dans les places de marché a triplé au premier trimestre 2021 pour atteindre 28 milliards de dollars, ce qui a permis de doubler les investissements sur l'ensemble de l'année, de 59 milliards de dollars à 132 milliards de dollars.

Sources (en anglais) : The Future of Marketplaces 2021 , The future of marketplaces: fintech-enabled

La souscription d'une assurance-crédit se concentre traditionnellement sur les chiffres d'affaires annuels et sur un portefeuille d'acheteurs, car la gestion des risques et du bilan pour les gros volumes de transactions exige des connaissances approfondies et des réserves de capital. Chez Kemiex, la plupart des transactions entre acheteurs, distributeurs et fabricants sont convenues pour des conteneurs complets avec des volumes moyens supérieurs à 20 000 kg par transaction.

Afin d'offrir des avantages comparables en termes d'efficacité aux clients d'Atradius disposant déjà d'une police annuelle, ces entreprises peuvent directement utiliser leurs propres polices pour assurer les transactions sur la plate-forme, avec les mêmes prix et conditions, une nouveauté pour le secteur de l'assurance-crédit.

--- Citations ---

Dirk Hagener, directeur de la communication et du développement commercial du groupe Atradius : « Nous avons constaté qu'un nombre et une variété croissants de plates-formes numériques et de places de marché B2B recherchent des solutions complètes d'assurance-crédit pour leurs places de marché B2B et leurs écosystèmes numériques. »

Pau Franquet, PDG de Kemiex : « Atradius a construit une solution d'assurance-crédit leader sur le marché pour les plates-formes de commerce professionnel. Nous continuons à investir dans de nouvelles améliorations afin d'offrir des avantages supplémentaires aux membres de notre plate-forme Kemiex. »

Atradius:

Atradius est un fournisseur mondial de services d'assurance-crédit, de caution et de recouvrement, avec une présence stratégique dans plus de 50 pays.

Kemiex:

Cette start-up basée à Zurich et possédant des filiales au sein de l'Union européenne est un fournisseur primé de solutions numériques de commerce et d'intelligence pour les acheteurs, négociants et producteurs mondiaux de matières premières et de produits chimiques dans les secteurs de la nutrition et de la santé humaine et animale.

