Atradius prévoit une hausse de 26 % des faillites mondiales pour 2020

PARIS, 1er septembre 2020 /PRNewswire/ -- Atradius prévoit une augmentation de 26 % des faillites d'entreprises mondiales, en grande partie au second semestre de 2020, principalement due aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les économies mondiales. Toutes les grandes économies, sauf la Chine, devraient entrer en récession cette année. L'importance et la durée de cette récession dépendra de la capacité des économies à gérer les mesures sanitaires et à sortir du confinement ou à s'adapter à la distanciation sociale.

L'économiste en chef d'Atradius John Lorié, déclare : « Les mesures gouvernementales ont réduit de diverses façons l'augmentation annoncée des faillites d'entreprises. Elles ont changé les seuils de production, reporté les défaillances des débiteurs, ou fourni un soutien financier pour retarder les dépôts de bilan. Toutefois, quand les mesures gouvernementales prendront fin, le nombre de faillites devrait augmenter rapidement. »

Les perspectives du PIB des États-Unis, du Japon et de l'Australie sont plus positives que celles de la plupart des pays européens. Toutefois, les États-Unis, de concert avec Hong Kong et la Turquie, devraient connaître l'une des plus fortes augmentations des défaillances. La levée rapide des mesures de restriction au Japon ont exercé une pression sur la croissance économique, ce qui pourrait accroître les risques d'insolvabilité. Et bien que l'Australie ait été un modèle pour le confinement, son industrie du tourisme pourrait être impactée avec une augmentation plus importante desdéfaillances en 2021.

À propos d'Atradius

Le Groupe Atradius est le numéro 2 mondial en gestion des risques de crédit et propose des solutions d'assurance-crédit, de recouvrement et de caution grâce à sa présence stratégique dans plus de 50 pays. Atradius réalise un chiffre de 1,9 milliard d'euros et dispose d'informations sur la solvabilité de 260 millions d'entreprises dans le monde. Ses solutions protègent les entreprises contre les impayés. Atradius fait partie du Groupe Catalana Occidente (GCO.MC), l'un des leaders de l'assurance en Espagne et de l'assurance-crédit dans le monde.

Twitter: https://twitter.com/atradiusfr

YouTube: http://www.youtube.com/user/atradiusfr

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/atradius-france

Pour en savoir plus :

Atradius France Corporate Communications

Fabienne Allainguillaume

Tél. : +33 1 41 05 83 29/6 10 83 54 78

E-mail : [email protected]

Site web : www.atradius.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/712156/Atradius_Logo.jpg

Liens connexes

https://group.atradius.com



SOURCE Atradius N.V.