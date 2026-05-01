Au cours des cinq prochaines années, l'USTA introduira le système d'arbitrage électronique PlayReplay sur tous les tournois USTA Pro Circuit féminins et masculins sur terrain dur de l'ITF World Tennis Tour

ORLANDO, Floride, 1er mai 2026 /PRNewswire/ -- L'USTA a annoncé aujourd'hui que tous les tournois USTA Pro Circuit masculins et féminins sur terrain dur de l'ITF World Tennis Tour utiliseront pour la première fois un système d'arbitrage électronique (ELC). Pendant les cinq prochaines années, l'USTA déploiera le système ELC développé par PlayReplay, société spécialisée dans les technologies du tennis (et la première entreprise dans laquelle USTA Ventures a investi) sur tous les courts en dur de l'USTA Pro Circuit (ITF World Tennis Tour).

L'USTA Pro Circuit organise actuellement 67 tournois masculins et féminins de l'ITF World Tennis Tour sur terrain dur, sur un total de 133 tournois en 2026. L'USTA prévoit de porter le calendrier de l'USTA Pro Circuit à 165 événements au total en 2028, dans le cadre de sa stratégie d'investissement pluriannuelle visant à renforcer et à maximiser le parcours compétitif américain.

« Cet investissement témoigne d'un engagement à rehausser l'expérience de compétition et à offrir un niveau de service supérieur à tous les joueurs du circuit professionel », a déclaré Tracy Davies, directrice générale d'USA Tennis. « PlayReplay s'est révélé être une solution formidable pour l'ELC lors des compétitions de haut niveau chez les juniors et les universitaires, et nous sommes à présent ravis de constater les retombées positives pour le circuit professionnel ».

Hans Lundstam, PDG et cofondateur de PlayReplay, souligne : « Nous sommes exceptionnellement fiers d'aider des milliers de joueurs à devenir professionnels sur le continent nord-américain. C'est magique de travailler avec l'USTA. Nous partageons la même vision, et l'alliance de leur influence et de notre technologie est véritablement transformatrice pour le sport ».

PlayReplay a déjà annoncé des partenariats avec plusieurs autres fédérations, dont Tennis Canada et la Fédération allemande de tennis (DTB). Par ailleurs, PlayReplay a conclu un partenariat exclusif de longue date avec l'Intercollegiate Tennis Association (ITA) visant à fournir la technologie ELC à l'ensemble des programmes du tennis universitaire.

À propos de PlayReplay : la technologie PlayReplay se caractérise par une empreinte légère et une précision exceptionnelle sur les courts. Elle permet une installation et un démontage rapides, ne nécessite aucun étalonnage manuel et est quasiment invisible pendant les matchs, améliorant ainsi l'expérience des joueurs, des organisateurs de tournois et des supporters. Pour plus d'informations sur la technologie innovante de PlayReplay, veuillez consulter le site www.playreplay.io.