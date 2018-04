Aurea Software ouvre les inscriptions pour Aurea Experience 2018

Les inscriptions pour les rencontres en Europe et en Amérique du Nord sont ouvertes

PARIS, 27 avril 2018 /PRNewswire/ -- Aurea Software, leader mondial des solutions autour de l'expérience client, annonce l'ouverture des inscription pour Aurea Experience 2018, deux événements qui auront lieu les 12 et 13 novembre 2018 à Munich, et les 4 et 5 décembre 2018 à la Nouvelle-Orléans.

Après huit éditions de la conférence JiveWorld, Aurea Experience 2018 proposera une journée et demie de conférences, d'ateliers et de rencontres d'experts pour inspirer le succès de la transformation numérique. Chaque rencontre réunira des clients, partenaires, utilisateurs et experts des solutions d'Aurea et de Jive Software qui échangeront des idées et bonnes pratiques autour de l'expérience des collaborateurs et des clients.

« Nous sommes impatients de rencontrer nos clients lors de l'évènement Aurea Experience 2018 afin de leur présenter notre portefeuille de logiciels qui s'enrichit très rapidement. Cette formidable évolution de JiveWorld permettra de proposer à tous les clients d'Aurea un évènement plus proche qui mettra en lumière l'engagement et l'innovation des équipes d'Aurea en matière d'expérience client »

Eric Levine

Directeur marketing d'Aurea Software

Aurea Experience 2018

l'événement numérique de référence dédié à l'expérience employés et clients.

Parmi les intervenants, Scott Brighton, PDG d'Aurea Software, des experts en transformation numérique et informatique, des professionnels de la communication d'entreprise, du marketing et des ressources humaines.

Édition Européenne Édition Nord-Américaine 12 & 13 novembre 2018 4 & 5 décembre 2018 Hôtel Vier Jahreszeiten Kempinski Astor Crowne Plaza Maximilianstraße 17, 80539 Bourbon 739 Canal Street at New Orleans Munich, Allemagne LA, 70130

Pour s'inscrire gratuitement à la conférence ou demander à recevoir les communications dès le mois prochain, rendez-vous sur https://www.aurea.com/experience18/. Pour plus d'informations, abonnez-vous à @AureaSoftware et #AureaExperience sur Twitter.

A propos d'Aurea

Aurea Sofware est la technologie à l'origine de certaines des plus grandes expériences clients et employés du monde, pour les marques plus importantes et fortes d'une belle réussite. La plate-forme, l'engagement et les solutions verticales d'Aurea aident les entreprises à créer des expériences de bout en bout exceptionnelles pour les clients, ce qui favorise à la fois la rétention et la croissance. Les produits d'Aurea comprennent des solutions de BPM, ETL, ESB, de messagerie, de CRM, de email marketing et de collaboration, ainsi que des solutions verticales pour le retail, l'assurance, l'énergie et les sciences de la vie. Aurea est une filiale d'ESW Capital.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.aurea.com

