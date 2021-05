AUTOCRYPT s'associe au Centre d'excellence en cybersécurité automobile SHIELD de l'Université de Windsor

TORONTO, le 17 mai 2021 /PRNewswire/ -- Le fournisseur de services de cybersécurité pour les véhicules électriques et autonomes AUTOCRYPT a annoncé qu'il s'était officiellement associé au Centre d'excellence en cybersécurité automobile SHIELD, organisé par l'Université de Windsor, pour donner la priorité à la recherche et au développement concernant la sécurisation des véhicules connectés et autonomes.

À mesure que la technologie automobile évolue pour devenir plus autonome et électrifiée, les menaces qui pèsent sur la technologie ont augmenté de façon exponentielle. La prise de conscience des menaces est cependant limitée, car il est possible que cette technologie futuriste soit présentée de manière dramatique. AUTOCRYPT est l'un des principaux fournisseurs de sécurité automobile, qui se concentre non seulement sur la sensibilisation à la nécessité de donner la priorité à la sécurité, mais aussi sur la fourniture de solutions de sécurité complètes et primées pour atténuer ces risques.

AUTOCRYPT a jusqu'à présent sécurisé plus de 5 000 kilomètres de routes et d'autoroutes intelligentes dans toute la péninsule, remportant des contrats C-ITS pour l'ensemble du pays. Son centre des opérations de sécurité (SOC) offre une couverture de sécurité complète du système de véhicule interne et des communications V2X, la technologie de base permettant une conduite autonome transparente. En détectant et en prévenant activement les accès indésirables, les offres AUTOCRYPT garantissent un environnement sécurisé pour les véhicules électriques, connectés et autonomes.

Le SHIELD se concentre sur la recherche et l'innovation en matière de technologie relative à la cybersécurité automobile ainsi que sur l'éducation et la formation des étudiants et des entreprises afin de les sensibiliser à la nécessité de donner la priorité à la préparation en matière de cybersécurité. « Les objectifs de SHIELD et d'AUTOCRYPT s'harmonisent exceptionnellement bien », a déclaré Sean HJ Cho, directeur du développement commercial d'AUTOCRYPT. « Ce partenariat nous permettra de travailler plus étroitement avec le paysage de la sécurité des véhicules connectés et autonomes au Canada, à mesure que le pays progresse dans les technologies de pointe concernant les véhicules électriques, connectés et autonomes, et commence à mettre en œuvre les changements nécessaires à la suite de la réglementation WP.29 de la CEE-ONU. Notre technologie actuelle et les cas d'utilisation dans le monde réel nous permettront de contribuer au changement qui doit se produire dans l'esprit des entreprises et des consommateurs : que la sécurité ne doit pas être tenue pour acquise et que les véhicules ainsi que l'infrastructure de mobilité doivent être sécurisés avant que les conducteurs ne prennent la route. », a-t-il poursuivi.

Le partenariat avec SHIELD fait suite à l'expansion récente d'AUTOCRYPT en Amérique du Nord avec l'ouverture de son premier bureau nord-américain à Toronto. L'entreprise a récemment levé 15 millions de dollars américains dans le cadre de son financement de séries A. Pour plus d'informations sur les offres ou partenariats AUTOCRYPT, contactez [email protected].

---

AUTOCRYPT joue un rôle de premier plan dans le domaine des technologies de sécurité liées au transport. Lancée en 2007 en tant qu'entreprise interne de Penta Security Systems Inc., AUTOCRYPT est devenue une entité distincte en 2019, lorsqu'elle a étendu sa présence à l'échelle mondiale. Nommée « meilleure solution de cybersécurité automobile de 2019 » (Best Auto Cybersecurity Product/Solution of 2019) par TU-Automotive, AUTOCRYPT continue de poser les jalons de la sécurité des transports et de la mobilité grâce à son approche globale à plusieurs niveaux. Au moyen de solutions de sécurité pour V2X/C-V2X et V2G (notamment la sécurité Plug & Charge) et pour la sécurité dans l'habitacle et la gestion des parcs automobiles, AUTOCRYPT veille à ce que la sécurité soit optimale avant que les véhicules ne prennent la route.

SOURCE AUTOCRYPT