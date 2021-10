AUTOMOBILE : UBIFLOW conclut un partenariat stratégique avec CARFLOW en faveur des données des professionnels de l'automobile

Au fil des années, le digital a pris de plus en plus de place dans le parcours d'achat des véhicules. Notamment avec le contexte de pandémie mondiale ! Aujourd'hui, 80% des consommateurs recherchent leur voiture en ligne et dans le cas de l'achat d'un véhicule neuf, plus d'un sur deux effectue une configuration du modèle souhaité sur internet. En parallèle, les distributeurs font face à d'autres défis :

Ils utilisent une multitude d'outils ce qui complique la communication et la transmission des données (que ce soit des annonces ou bien des leads)

Ils souhaitent maîtriser leur acquisition de leads et la distribution de leurs véhicules en ligne en réduisant leur dépendance

Ubiflow souhaite mettre à disposition des professionnels de l'automobile un écosystème de solutions digitales qui communiquent parfaitement entre elles pour notamment favoriser le transfert des données.

Fort de ses différents produits (la multidiffusion des annonces, l'optimisation de la gestion des contacts et du référencement local) et de sa forte capacité d'écoute des besoins du marché, Ubiflow est aujourd'hui en mesure de proposer, en s'appuyant sur son nouveau partenaire Carflow, un showroom digital, véritable vitrine en ligne du distributeur, entièrement personnalisable et administrable. Ces derniers pourront ajouter des descriptions très précises des véhicules et de nombreuses fonctionnalités marketing comme des photos 360. Les distributeurs pourront permettre à leurs clients de réserver un véhicule et même de le payer en ligne. Dans le cas où le distributeur possède déjà un site internet, il sera en mesure d'ajouter des fonctionnalités carflow à l'existant grâce à des widgets faciles à intégrer.

Cette solution, simple et rapide à mettre en place, vient renforcer le réseau de distribution physique et permet de centraliser le stock dans un seul outil. Grâce à la compatibilité universelle d'Ubiflow, les annonces, issues des logiciels de gestion de stock viennent alimenter automatiquement le showroom digital et sont ensuite diffusées sur l'ensemble des portails automobiles du marché : la concession digitale devient donc visible au même titre que les concessions physiques.

Que vous soyez indépendant ou un réseau de distribution automobile, le showroom digital a pour ambition d'optimiser les coûts d'acquisition des leads et les coûts commerciaux en offrant un canal de distribution dédié accessible et ouvert 24 heures sur 24.

A propos d'Ubiflow

Depuis 16 ans, Ubiflow est l'expert digital des professionnels de l'automobile. 60 experts œuvrent au quotidien pour optimiser la diffusion de leurs annonces vers les différents supports digitaux (portails, sites internet, réseaux sociaux…) ainsi que leur référencement local. Des milliers de professionnels de l'automobile et partenaires techniques (logiciel métier, portails de diffusion...) collaborent aujourd'hui avec Ubiflow en France et à l'étranger (Maroc, Espagne et Mexique).

