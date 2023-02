AUTOMOBILI PININFARINA : LA TORNADE BATTISTA BAT PLUSIEURS RECORDS EN INDE

L'hyper-GT Battista s'établit comme la voiture de série avec l'accélération la plus rapide du monde en enregistrant deux nouveaux records mondiaux : l'accélération sur ¼ mile en 8,55 secondes et sur ½ mile en 13,38 secondes

Les tests ont été menés en collaboration avec Autocar India sur le site Natrax d'Indore.Le rédacteur en chef du magazine, Hormazd Sorabjee, y a rejoint l'équipe de pilotes et enregistré une accélération de 0 à 300 km/h en seulement 10,5 secondes

Les essais indépendants réalisés par Hormazd Sorabjee ont en outre permis d'atteindre une vitesse de pointe sur circuit de 358,03 km/h, établissant ainsi officiellement la Battista comme la voiture la plus rapide jamais conduite sur le sol indien

La Battista obtient le titre de véhicule électrique le plus rapide testé dans le pays

Renuka Kirpalani , pour Autocar India, a enregistré la vitesse de 357,10 km/h et est officiellement devenue la pilote indienne la plus rapide du monde

, pour Autocar India, a enregistré la vitesse de 357,10 km/h et est officiellement devenue la pilote indienne la plus rapide du monde Les prouesses de la Battista lors de ces essais font suite à deux premières apparitions spectaculaires de l'hyper-GT italienne en Inde, au Salon de l'automobile électrique d' Hyderabad et à l'E-Prix Greenko d'Hyderabad 2023 en partenariat avec la société actionnaire Mahindra & Mahindra Ltd

et à l'E-Prix Greenko d'Hyderabad 2023 en partenariat avec la société actionnaire Mahindra & Mahindra Ltd Regardez les performances record de la superbe Battista en Inde : https://youtu.be/GWuZ5YruhF8

Asset pack here

INDORE, Inde, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- La voiture de série à l'accélération la plus rapide du monde a battu plusieurs records de vitesse en février, sur la piste d'essais de Natrax, en Inde. La Battista tout électrique d'Automobili Pininfarina s'établit comme la voiture avec l'accélération la plus rapide sur ¼ mile et ½ mile ; elle devient ainsi la voiture homologuée pour la route la plus rapide sur le sol indien.

Battista Breaks Records in India 1 Battista Breaks Records in India 2 Battista Breaks Records in India 3 Battista Breaks Records in India 4 Hormazd Sorabjee drives Battista Renuka Kirpalani celebrates with Battista

Vérifiées par les systèmes de données VBOX, les accélérations de la Battista sur ¼ mile en 8,55 secondes et sur ½ mile en 13,38 secondes ont constitué les temps forts d'une série de résultats remarquables pour la première voiture électrique de luxe d'Automobili Pininfarina. Lors de cet événement, Hormazd Sorabjee et Renuka Kirpalani d'Autocar India se sont joints à l'équipe Performances, Essais et Validation de la marque italienne, qui inclut le pilote de développement Stefano Costa, pour présenter les performances exceptionnelles dont pourront bénéficier tous les propriétaires et conducteurs de la Battista. De courtes vidéos palpitantes des exploits accomplis sont disponibles ici : https://youtu.be/GWuZ5YruhF8

Pour l'essai à grande vitesse de la Battista, la voiture a été équipée de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2. Lors de ce test, Hormazd Sorabjee n'a pas eu de mal à enregistrer une vitesse maximale de 358,03 km/h sur la piste, qui éclipse le précédent record de 332 km/h en Inde, également détenu par Autocar India. Renuka Kirpalani a pris la suite pour atteindre les 357,10 km/h, s'établissant comme la pilote indienne la plus rapide du monde. Ces deux records de vitesse ont été validés par la FMSCI (Federation of Motor Sports Clubs of India), un organisme sportif indien affilié à la FIA.

Équipée ensuite de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2R pour les essais d'accélération, la Battista a enregistré deux nouveaux records de voiture de série, sur ¼ et ½ mile. Les deux modèles de pneus Michelin utilisés lors des essais sont disponibles pour la Battista dans les points de vente.

La Battista génère plus de 1 900 ch et 2 340 Nm de couple, avec une puissance répartie sur les quatre roues grâce à quatre moteurs et un système exclusif de vectorisation du couple sophistiqué, réglé par les ingénieurs d'Automobili Pininfarina dans le centre de développement du constructeur automobile de luxe, en Italie.

Paolo Dellachà, P.-D.G. d'Automobili Pininfarina, a déclaré : « Nous étions très fiers de faire rouler pour la première fois la Battista en Inde. Les événements collaboratifs organisés avec notre actionnaire Mahindra & Mahindra Ltd ont eu lieu à un moment important pour Automobili Pininfarina. En 2022, nous avons commencé à produire la Battista dans notre nouvel atelier en Italie, et peu après, à livrer nos clients partout dans le monde. »

« Cette année, les nouveaux propriétaires de la Battista sont impatients d'explorer les performances inégalées de ce chef-d'œuvre de design et d'ingénierie. Ces records de vitesse, et les essais indépendants, ont confirmé que nous avions atteint notre objectif de créer une nouvelle génération d'hypercars de luxe avec la Battista et d'offrir une puissance électrique dont les performances sont impossibles à égaler dans le monde des voitures à combustion interne. »

« Le fait que Hormazd Sorabjee et son équipe d'Autocar India puissent montrer les capacités de la Battista est un événement très important. Nous avons conçu la Battista comme une hyper-GT, mélange unique d'un superbe design et d'un souci du détail caractéristique de la marque Pininfarina, offrant aussi des performances électriques phénoménales et une dynamique de référence sur le secteur des hypercars. Au cours des essais, la Battista a prouvé que n'importe quel conducteur pouvait profiter de performances record, sur route ou sur circuit. »

Pour ce premier test des performances de la Battista sur le sol indien, Hormazd Sorabjee a été rejoint par sa collègue d'Autocar India, Renuka Kirpalani, une habituée des essais sur route. Hormazd Sorabjee a déclaré : « Rien ne vous prépare à l'accélération brutale et au dynamisme de la Battista. On a l'impression d'être un boulet de canon. La facilité avec laquelle la Battista atteint sa vitesse de pointe est tout aussi incroyable, puisqu'il lui a fallu seulement la moitié de la ligne droite du circuit grande vitesse de Natrax. Même en vitesse de pointe, la Battista m'a donné un sentiment de solidité absolu, de détente et de discrétion. C'est le futur de la vitesse. »

Une livrée unique orne la superbe carrosserie en fibre de carbone de la Battista testée en Inde, façonnée par l'équipe Couleurs, Matériaux et Finitions d'Automobili Pininfarina. Cette Battista spéciale a incontestablement été la star du Salon de l'automobile électrique d'Hyderabad, avant de faire des débuts spectaculaires lors de l'E-Prix Greenko d'Hyderabad 2023. L'ancienne superstar du cricket Sachin Tendulkar a pu y vivre un tour électrisant du circuit urbain aux côtés de Jehan Daruvala, pilote de réserve de Mahindra Racing.

La Battista a déjà battu plusieurs records mondiaux de performance lors de la dernière étape de son homologation au sein de sa base d'essais à Nardò, en Italie. La technologie Launch Control unique de

la Battista lui assure une accélération digne d'une Formule 1, à savoir de 0 à 100 km/h en

1,86 seconde (de 0 à 60 mph en 1,79 s) et de 0 à 200 km/h en seulement 4,75 secondes (de 0 à 120 mph en 4,49 s) : link.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR

automobili-pininfarina.com/media-zone

NOTES DE LA RÉDACTION

LA BATTISTA D'AUTOMOBILI PININFARINA (LINK TO PRESS KIT)

La Battista sera la voiture la plus puissante jamais conçue et construite en Italie, et offrira un niveau de performances jamais atteint à ce jour par une voiture de sport homologuée pour la route et équipée d'un moteur à combustion interne. Plus rapide qu'une voiture de Formule 1 actuelle, avec une accélération de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes, une puissance de 1 900 ch et un couple de 2 340 Nm, la Battista alliera le meilleur de l'ingénierie et des technologies dans une voiture zéro émission. La batterie de 120 kWh de la Battista alimente quatre moteurs électriques – un pour chaque roue – et assure une autonomie WLTP combinée de 476 km (autonomie combinée selon l'EPA des États-Unis : 300 miles) sur une seule charge. Seuls 150 exemplaires de la Battista seront fabriqués à la main dans l'atelier Battista de Cambiano, en Italie.

À PROPOS D'AUTOMOBILI PININFARINA

Le siège opérationnel d'Automobili Pininfarina se trouve à Munich, en Allemagne. Son équipe est composée de cadres automobiles expérimentés venus de marques automobiles de luxe et haut de gamme. Conçus, développés et fabriqués à la main en Italie, l'hyper-GT Battista et tous les futurs modèles seront vendus sous la marque Pininfarina sur tous les principaux marchés mondiaux. La nouvelle société entend devenir le constructeur automobile de luxe le plus réputé et durable au monde. La société est un investissement à cent pour cent de Mahindra & Mahindra Ltd.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2008122/Battista_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2008123/Battista_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2008124/Battista_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2008126/Battista_4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2008127/Hormazd_Sorabjee_Battista.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2008129/Renuka_Kirpalani_Battista.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1316779/Automobili_Pininfarina_Logo.jpg

SOURCE Automobili Pininfarina