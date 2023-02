AUTOMOBILI PININFARINA: LA FENOMENALE BATTISTA PROSEGUE LA SCIA DI RECORD IN INDIA

La hyper GT Battista ha ribadito la sua posizione di auto di serie con l'accelerazione più veloce del pianeta conquistando due nuovi record del mondo: il quarto di miglio in 8,55 secondi e il mezzo miglio in 13,38 secondi

I test sono stati condotti in collaborazione con Autocar India sulla pista di Natrax a Indore, dove il direttore Hormazd Sorabjee si è unito al team di piloti e ha registrato un'accelerazione da 0 a 300 km/h in soli 10,5 secondi

La sessione di prove indipendenti condotta da Sorabjee ha raggiunto una velocità massima su pista di 358,03 km/h, rendendo ufficialmente la Battista l'auto più veloce mai guidata sul suolo indiano

La Battista conquista ora il titolo di veicolo elettrico più veloce testato nel Paese

Renuka Kirpalani di Autocar India ha raggiunto i 357,10 km/h in una prova indipendente ed è ufficialmente diventata la pilota indiana più veloce al mondo

I trionfi della Battista nei test seguono due spettacolari debutti in India , con la presenza da

un lato della hyper GT italiana all'Hyderabad E-Motor Show e, dall'altro, il Greenko Hyderabad E‑Prix 2023 in collaborazione con Mahindra & Mahindra Ltd, azionista dell'azienda

Guarda le prestazioni da record in India della fenomenale Battista qui: https://youtu.be/GWuZ5YruhF8

INDORE, India, 23 febbraio 2023 /PRNewswire/ -- A febbraio l'auto di serie con l'accelerazione più veloce al mondo ha infranto una serie di record di velocità sul circuito di prova di Natrax in India. La Battista interamente elettrica di Automobili Pininfarina si è confermata l'auto più veloce al mondo completando gli sprint sul quarto di miglio e sul mezzo miglio, conquistando anche il titolo di vettura omologata per la circolazione stradale più veloce guidata sul suolo indiano.

Battista Breaks Records in India 1 Battista Breaks Records in India 2 Battista Breaks Records in India 3 Battista Breaks Records in India 4 Hormazd Sorabjee drives Battista Renuka Kirpalani celebrates with Battista

Con i sistemi di acquisizione dati VBOX installati per verificare le incredibili prestazioni della Battista, il tempo sul quarto di miglio di 8,55 secondi e il risultato sul mezzo miglio di 13,38 secondi sono stati i momenti clou di una sequenza di traguardi degni di nota per la prima auto elettrica di lusso prodotta da Automobili Pininfarina. Per l'evento Hormazd Sorabjee e Renuka Kirpalani di Autocar India si sono uniti al team del produttore italiano responsabile di prestazioni, collaudo e convalida, oltre al pilota di sviluppo Stefano Costa, con l'obiettivo di dimostrare le performance eccezionali della Battista accessibili a chiunque la guidi. Alcuni brevi filmati dei risultati raggiunti sono disponibili qui: https://youtu.be/GWuZ5YruhF8

Il test per la velocità di punta della Battista è stato effettuato con pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2. In questo test, Hormazd Sorabjee ha raggiunto agevolmente una velocità massima di 358,03 km/h su pista, surclassando il record precedente su suolo indiano di 332 km/h, sempre detenuto da Autocar India. Renuka Kirpalani ha raggiunto i 357,10 km/h diventando la pilota indiana più veloce al mondo. Entrambi questi record di velocità sono stati convalidati dalla Federation of Motor Sports Clubs of India (FMSCI), l'organo sportivo indiano affiliato alla FIA.

Con gli pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2R montati per i test di accelerazione la Battista ha registrato due nuovi record per un'auto di serie sul quarto di miglio e sul mezzo miglio. Entrambi i set di pneumatici Michelin possono essere ordinati con la Battista al momento dell'acquisto.

La Battista genera oltre 1.900 CV di potenza e 2.340 Nm di coppia. La potenza è distribuita a tutte e quattro le ruote attraverso quattro motori e un sofisticato sistema di controllo dinamico, o torque vectoring, messo a punto dagli ingegneri di Automobili Pininfarina nel lussuoso centro di sviluppo italiano del marchio.

Paolo Dellachà, CEO di Automobili Pininfarina, ha dichiarato: "Siamo molto orgogliosi di portare la Battista in India per la prima volta. Gli eventi in collaborazione con il nostro azionista Mahindra & Mahindra Ltd si sono svolti in un momento significativo per Automobili Pininfarina. Nel 2022 abbiamo avviato la produzione della Battista nel nuovo Atelier in Italia e le consegne ai clienti in tutto il mondo sono iniziate poco tempo dopo."

"Quest'anno i nuovi proprietari della Battista non vedono l'ora di esplorare le prestazioni senza precedenti di questo capolavoro di ingegneria e design. Questi record di velocità e i test indipendenti hanno convalidato la nostra ambizione di creare una nuova generazione di hypercar di lusso capeggiata dalla Battista, in virtù del fatto che la potenza elettrica offre prestazioni semplicemente irraggiungibili dai veicoli dotati di motore a combustione interna."

"È molto importante che Hormazd e il suo team di Autocar India abbiano potuto dimostrare in prima persona il potenziale della Battista. Abbiamo concepito la Battista come una hyper GT, una miscela esclusiva di splendido design e attenzione ai dettagli nella migliore tradizione del marchio Pininfarina, cui abbiamo aggiunto le spettacolari prestazioni dell'elettrico e dinamiche del veicolo che definiscono un nuovo riferimento per le hypercar. In questi test la Battista ha dimostrato che chiunque la guidi su pista o su strada può godere di queste prestazioni da record."

Hormazd Sorabjee è stato raggiunto dalla collega di Autocar India e collaudatrice esperta Renuka Kirpalani per il suo primo test delle prestazioni in India. Hormazd ha affermato: "Non si è mai del tutto preparati per l'accelerazione brutale e l'andatura fenomenale della Battista. È un po' come essere sparati da un cannone. Altrettanto sorprendente è la facilità con cui la Battista ha raggiunto la velocità massima già a metà rettilineo sul veloce circuito di Natrax. E persino alla velocità di punta la sensazione era di guidare un'auto robusta, raffinata e discreta. Questo è il futuro della velocità."

Una livrea unica, realizzata dal team di Automobili Pininfarina responsabile di colorazione, materiali e finiture, impreziosisce la splendida carrozzeria in fibra di carbonio a vista della Battista testata in India. Questa speciale Battista è stata la protagonista indiscussa dell'Hyderabad E Motor Show, a cui è seguito il suo spettacolare debutto in gara al Greenko Hyderabad E-Prix 2023, dove la superstar ed ex giocatore di cricket Sachin Tendulkar ha vissuto l'emozione unica di un giro sul circuito cittadino al fianco di Jehan Daruvala, pilota di riserva del team Mahindra Racing.

In precedenza la Battista aveva fissato una serie di record del mondo delle prestazioni durante il ciclo conclusivo di omologazione sul circuito di prova di Nardò, in Italia. L'esclusiva tecnologia launch control della Battista contribuisce all'accelerazione degna di una vettura di Formula 1: da 0 a 100 km/h in 1,86 secondi e da 0 a 200 km/h in appena 4,75 secondi: link.

La Battista sarà l'auto più potente progettata e costruita in Italia e fornirà un livello di prestazioni oggi irraggiungibile da qualsiasi auto sportiva omologata per la circolazione stradale azionata da un motore a combustione interna. Più veloce di un'attuale monoposto di Formula 1 con la sua accelerazione da 0 a 100 km/h sotto i due secondi, una potenza di 1.900 CV e 2.340 Nm di coppia, la Battista combina ingegneria e tecnologia estreme in un pacchetto a zero emissioni. La batteria da 120 kWh della Battista alimenta quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, con un'autonomia WLTP combinata fino a 476 km (autonomia EPA combinata: 300 miglia) con un'unica carica. Un massimo di 150 esemplari della Battista saranno prodotti artigianalmente presso l'atelier di Cambiano, in Italia.

INFORMAZIONI SU AUTOMOBILI PININFARINA

Automobili Pininfarina ha la sua sede operativa a Monaco di Baviera, in Germania, e vanta un team di esperti manager che provengono dai più prestigiosi marchi di vetture di lusso e premium. Disegnata, ingegnerizzata e prodotta a mano in Italia, la Battista e tutti i modelli futuri saranno venduti in tutti i principali mercati mondiali con il marchio Pininfarina. La nuova realtà si prefigge l'obiettivo di diventare il marchio di automobili di lusso più desiderato e sostenibile al mondo. L'azienda rappresenta un investimento integralmente sostenuto da Mahindra & Mahindra Ltd.

